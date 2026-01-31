Ünlü isimlere bir dalga daha: Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında!

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler gözaltına alındı.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın gözaltına alındığı belirlendi.

