Terörsüz Suriye sürecine ENKS’den dinamit! Entegrasyonu hedef aldılar
Suriye’de Ahmed Şara hükümeti ile YPG/SDG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyon mutabakatının ardından açıklama yapan ENKS, bir yandan süreci desteklediğini öne sürerken, diğer yandan ademi merkeziyetçi taleplerini tekrarlayarak entegrasyon sürecini hedef alan çelişkili açıklamalarıyla sürece dinamit döşedi.
Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan ve ülkenin fiili bölünmüşlüğünü sona erdirerek "tek devlet, tek ordu" ilkesini esas alan entegrasyon mutabakatı, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) "ademi merkeziyetçi Suriye" çıkışıyla hedef alındı.
Mutabakat; silahlı yapıların tasfiyesini, tüm güvenlik unsurlarının İçişleri ve Savunma bakanlıkları bünyesinde toplanmasını ve idari yapının Şam yönetimine entegre edilmesini hükme bağladı. Bu çerçeve, Suriye'nin üniter ve merkezi devlet yapısının esas alındığını ortaya koydu.
"TEK DEVLET, TEK ORDU" ÇERÇEVESİ
Güvenlik kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre anlaşma; terör örgütü SDG unsurlarının bireysel olarak Savunma Bakanlığı bünyesine katılmasını, tüm güvenlik birimlerinin İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasını ve özerk yapıların tamamen ortadan kaldırılmasını içerdi.
Bu maddeler, Suriye'de paralel ve özerk yapılara kesin biçimde son verilmesini ve devlet otoritesinin tek merkezde toplanmasını hedefledi.
ENKS'DEN "ADEMİ MERKEZİYETÇİ SURİYE" ÇIKIŞI
Ancak ENKS Sözcüsü Faysal Yusuf, Barzani medyasına yaptığı açıklamada, terör örgütü DSG ile Şam arasında varılan mutabakatı "olumlu" olarak nitelendirmesine rağmen, ENKS'nin temel talebinin değişmediğini açıkladı.
"Talebimiz ademi merkeziyetçi bir Suriye" ifadesini kullanan Yusuf, Kürtlerin yeni anayasada ayrı bir statüyle tanınmasını savundu.
MERKEZİ ENTEGRASYONA KARŞI SİYASİ HAT
Güvenlik kaynakları, mutabakatın "pazarlık" değil, "devlete dönüş" esasına dayandığını vurguladı. Buna karşın ENKS'nin ademi merkeziyetçilik ısrarı, merkezi entegrasyon sürecini reddeden ve fiili bölünmüşlüğü siyasi zeminde sürdürmeye yönelik bir yaklaşım olarak kayda geçti.