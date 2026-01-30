Terörsüz Suriye sürecine ENKS’den dinamit! Entegrasyonu hedef aldılar

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan ve ülkenin fiili bölünmüşlüğünü sona erdirerek "tek devlet, tek ordu" ilkesini esas alan entegrasyon mutabakatı, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) "ademi merkeziyetçi Suriye" çıkışıyla hedef alındı. Mutabakat; silahlı yapıların tasfiyesini, tüm güvenlik unsurlarının İçişleri ve Savunma bakanlıkları bünyesinde toplanmasını ve idari yapının Şam yönetimine entegre edilmesini hükme bağladı. Bu çerçeve, Suriye'nin üniter ve merkezi devlet yapısının esas alındığını ortaya koydu.

"TEK DEVLET, TEK ORDU" ÇERÇEVESİ Güvenlik kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre anlaşma; terör örgütü SDG unsurlarının bireysel olarak Savunma Bakanlığı bünyesine katılmasını, tüm güvenlik birimlerinin İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasını ve özerk yapıların tamamen ortadan kaldırılmasını içerdi. Bu maddeler, Suriye'de paralel ve özerk yapılara kesin biçimde son verilmesini ve devlet otoritesinin tek merkezde toplanmasını hedefledi.