Suriye’de sarı bölge ortadan kalktı: İstikrar için kritik adım! Türkiye sahada olmaya devam edecek
Suriye’de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG’nin vardığı mutabakat ile SDG’nin elinde tuttuğu sarı bölge ortadan kalktı. Güvenlik kaynakları bugün yapılan ateşkes ve kademeli entegrasyon anlaşmasının Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarı için kritik bir adım olduğuna dikkat çekerken Türkiye’nin sahada aktif görev almaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın vurguladığı "Terörsüz Türkiye" hedefinde önemli bir adım olduğunu vurguladı. İşte mutabakatın maddeleri ve arka planı…
Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümeti ile YPG/SDG arasında yeni bir mutabakat ile ateşkes ve kademeli entegrasyon anlaşmasına varıldı.
SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE İSTİKRARI İÇİN KRİTİK ADIM
Bugün varılan mutabakat, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı yolunda kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Önceki süreçlerin bir devamı niteliğinde olan anlaşma Suriye'nin birleşik, merkezi bir yapıya kavuşması yönünde en somut ilerlemeleri içeriyor.
Mutabakat, SDG ile Suriye Hükümeti arasında yürütülen görüşmelerin sonucunda duyuruldu. Kapsamlı bir ateşkes ve kademeli entegrasyon çerçevesini oluşturuyor.
MUTABAKATIN ANA MADDELERİ
Güvenlik kaynakları mutabakatın ana maddelerini şu şekilde sıraladı:
• Ateşkesin kalıcı olarak sağlanması ve askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi,
• İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine konuşlandırılması, bu şehirlerde istikrarın tesis edilmesi,
• Bölgedeki güvenlik güçlerinin (Asayiş vb.) entegrasyon sürecinin başlatılması,
• SDG unsurlarının Suriye Savunma Bakanlığına bireysel katılımı, bilahare Haseke'de hükümet tarafından oluşturulacak tümenin çatısı altındaki tugaylarda görev almaları şeklinde askeri entegrasyonun başlatılması,
• Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde Kobani tugayı oluşturulması,
• Özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu ve mevcut sivil personelin (memurların) kadroya alınması, istihdamlarının korunması,
• Kürt halkının sivil, medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ve garanti altına alınması,
• Yerinden edilen kişilerin (Arap, Kürt ve diğer unsurlar) kendi bölgelerine güvenli dönüşünün sağlanması.
ENTEGRASYONDA KAPSAMLI YOL HARİTASI
Mutabakatın maddeleri askeri, idari ve sivil boyutları kapsayan kapsamlı bir entegrasyon yol haritası sunuyor.
Ayrıca başta Türk vatandaşları olmak üzere Suriyeli olmayan unsurların Suriye'den çıkarılması konusunda da anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.
Güvenlik kaynaklarına göre bugünkü mutabakat önceki anlaşmaların eksik kalan yönlerini tamamlayarak fiili bölünmüşlüğü sona erdirmeye yönelik en ileri adım. Her iki taraf da varılan mutabakattan memnuniyetini ifade ederken bu durum, sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.
TÜRKİYE SAHADA AKTİF ROL ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEK
Güvenlik kaynakları ayrıca uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için Türkiye, sahada aktif rol üstlenmeye devam edeceğini belirtiyor.
SARI BÖLGE ORTADAN KALKTI
Bugünkü anlaşma ile Suriye haritasında uzun süredir var olan sarı bölge (SDG kontrolündeki alanlar) fiilen ortadan kalktı.
Askeri ve idari entegrasyonun tamamlanmasıyla:
• Suriye'nin kuzeydoğusu dahil tüm toprakları merkezi yönetime bağlanacak,
• Çatışma riski azalacak,
• Enerji kaynakları, sınır kapıları ve güvenlik yapıları tek elden (Şam yönetimi tarafından) yönetilecek,
• Yerinden edilen kişilerin güvenli dönüşü sağlanacak,
• Bölgesel istikrar güçlenecek ve terör örgütlerinin (özellikle PKK/YPG ve IŞİD kalıntıları) hareket alanı ortadan kalkacak.
TERÖRSÜZ SURİYE TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Güvenlik kaynakları Suriye'de yaşanan bu olumlu gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine de doğrudan olumlu yansıyacağına dikkat çekiyor. PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığının sona ermesi, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele kapasitesini güçlendirecek, bölgesel barışa katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede Başkan Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı "terörsüz bölge" hedefinde önemli bir adım atılıyor.
bu gelişmenin Suriye'nin yeniden inşası, mültecilerin geri dönüşü ve bölgesel barış için tarihi bir fırsat olduğunu belirten güvenlik kaynakları Türkiye'nin Suriye'nin birliği ve istikrarı doğrultusunda süreci yakından takip etmeye ve gerekli destekleri vermeye devam edeceğini vurguladı.
Suriye halkının huzur ve refahı için atılan bu adımlar umut verici olduğuna dikkat çeken güvenlik kaynakları tüm taraflara düşenin mutabakatın samimiyetle ve hızla uygulanması olduğuna dikkat çekiyor.