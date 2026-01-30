Suriye’de sarı bölge ortadan kalktı: İstikrar için kritik adım! Türkiye sahada olmaya devam edecek

Suriye 'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümeti ile YPG/SDG arasında yeni bir mutabakat ile ateşkes ve kademeli entegrasyon anlaşmasına varıldı.

Suriye ordusu, Fotoğraflar AA'dan alınmıştır

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE İSTİKRARI İÇİN KRİTİK ADIM

Bugün varılan mutabakat, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı yolunda kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Önceki süreçlerin bir devamı niteliğinde olan anlaşma Suriye'nin birleşik, merkezi bir yapıya kavuşması yönünde en somut ilerlemeleri içeriyor.

Mutabakat, SDG ile Suriye Hükümeti arasında yürütülen görüşmelerin sonucunda duyuruldu. Kapsamlı bir ateşkes ve kademeli entegrasyon çerçevesini oluşturuyor.