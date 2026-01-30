CANLI | Başkan Erdoğan'dan Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerin vasıtasıyla İstanbulumuzun 39 ilçesindeki Türkiye'nin 81 ilindeki vatandaşlarımın hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Bugün yapımı tamamlanan bölünmüş yollarımızı 30 bininci kilometresini hizmete almak üzere bir aradayız. Eserlerimize bir yenisini eklemenin 86 milyona aşk ile hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Eserlerimize bir yenisini de ekledik.

AK Parti olarak 23 yıldır halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla hareket eden bir kadroyuz. Milletin emanetini yere düşürmemek mahcup olmamak için 86 milyonun tamamı için geceyi gündüze katıyoruz. Yatırımlarla ülkemizi güçlendiriyoruz. Her alanda başarıdan başarıya koştuk. Her zaman kendimizle yarıştık. Hep daha iyisini hedefledik.

TAKOZ MUHALEFETİ BİRİLERİNİ RENCİDE ETMEK İÇİN KULLANMIYORUZ



İçimi yakan bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aziz milletimin çok iyi dinlemesini istiyorum. Muhalefet takoz benzetmesi yapınca birileri alınıyor, takoz sıfatını birilerini rencide etmek amacıyla kullanmıyoruz. Sadece bir durum tespitinde bulunuyoruz. Yaptığımız her işin önüne takoz koymaya çalıştıkları için bunları ifade ediyoruz.



Bölünmüş yola projesini ilk açıkladığımızda muhalefetin engellemeleriyle karşılaştık. Bizde demediklerini bırakmadılar. Muhalefet bizi engellemek için,"Bu yollar çabucak bozulur, milletin kaynağını israf ediyorsunuz, petrol lobisine hizmet ediyor, bölünmüş yola ne gerek var, milleti bölmek var o yüzden bölünmüş yol adını kullanıyorlar"dedi. Atmadıkları iftira vermedikleri soru önergesi kalmadı.

Bu vizyonsuzlar korosuna aldırmadık. Sadece milletimizi dinledik, sadece milletimize hizmet etmeye odaklandık ve bölünmüş yol projemizi başlattık hamdolsun 30 bin kilometreyi açtık. Yol medeniyettir diyerek yeni yolları hizmete açtık.

Milletin parasıyla tropik adalarda sefa süren jet sosyeteye rağmen ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla biz donattık.

Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse 0'a indirdik. Bunun değeri, maliyeti, kazancı parayla ölçülemez.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUKLAR



Taş üstüne taş koymaktan acizler, para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında bizim meselemiz diyebilecekleri hiçbir icraatleri yok.

Çiğ süt içmediysen bu karın ağrısı niye, adaletin tecellisinden niye tedirgin oluyorsunuz.

Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye? Hukuku çiğnemediyseniz adaletin tecellisinden niçin tedirgin oluyorsunuz?