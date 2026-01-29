Uyuşturucu soruşturması İBB'ye sıçradı! Ayşe Sağlam dahil 4 kişi pozitif çıktı: Selen Görgüzel'in test sonucu da belli oldu

Uyuşturucu ve fuhuş ağı, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun çekirdek ekibine sıçradı. Jet ve parti bağlantıları nedeniyle gözaltına alınan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper'in uyuşturucu testi sonuçlandı. Ayşe Sağlam'ın testi pozitif çıkarken, Selen Görgüzel'de yasaklı madde tespit edilmedi.

Pozitif çıkan isimler:

Ayşe Sağlam

Selen Çetinkaya

Ahmet Şaşmaz

Mustafa Tatlıcı

Negatif çıkan isimler:

Nilüfer Batur

Ceren Alper

Selen Görgüzel

Nazlıcan Taşkın