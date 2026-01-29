Uyuşturucu soruşturması İBB'ye sıçradı! Ayşe Sağlam dahil 4 kişi pozitif çıktı: Selen Görgüzel'in test sonucu da belli oldu
Uyuşturucu ve fuhuş ağı, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun çekirdek ekibine sıçradı. Jet ve parti bağlantıları nedeniyle gözaltına alınan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper'in uyuşturucu testi sonuçlandı. Ayşe Sağlam'ın testi pozitif çıkarken, Selen Görgüzel'de yasaklı madde tespit edilmedi.
Pozitif çıkan isimler:
Ayşe Sağlam
Selen Çetinkaya
Ahmet Şaşmaz
Mustafa Tatlıcı
Negatif çıkan isimler:
Nilüfer Batur
Ceren Alper
Selen Görgüzel
Nazlıcan Taşkın