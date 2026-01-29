Enerjide yeni anlaşmalar olacak mı? Bakan Bayraktar A Haber'de! Yeni sondaj gemileri ve Akkuyu'da son durum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.



Yeni enerji anlaşmalarından Libya ve Suriye ile olası iş birliklerine, Karadeniz'deki yeni keşiflerden Gabar'daki petrol üretimine; yeni sondaj gemilerinin takviminden Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye alınmasına kadar kritik başlıklar masada.

Doğal gazda kademeli tarife planı ile elektrik ve doğal gazda zam iddialarına da Bakan Bayraktar açıklık getiriyor.

İşte Bayraktar'ın açıklamalarından satır başlıkları;



- Libya'da petrol ve doğal gazla ilgileniyoruz.



- Somali'de Nisanda sondaj yapacağız



- Yeni Suriye hükümetiyle ciddi çalışmalar yaptık.

