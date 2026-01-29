Bakan Bayraktar'dan Akkuyu açıklaması: Devreye gireceği tarihi açıkladı | "Su ve doğal gaza şubatta zam yok"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni enerji anlaşmaları, petrol ve doğal gazdaki son gelişmeler ile zam iddialarına ilişkin merak edilen soruları A Haber'de yanıtladı. Enerji kaynaklarının piyasaya sürülmesi noktasında geliştirilen akılcı projelere değinen Bakan Bayraktar, "Libya'da bulduğumuz doğal gazı Türkiye'ye getirmek yerine, coğrafi yakınlığı olan İtalya piyasasına satabiliriz." dedi. Bayraktar, şubat ayı için doğal gaz ve elektriğe zam gelmeyeceğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Yeni enerji anlaşmalarından Libya ve Suriye ile olası iş birliklerine, Karadeniz'deki yeni keşiflerden Gabar'daki petrol üretimine; yeni sondaj gemilerinin takviminden Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye alınmasına kadar kritik başlıklar masada.
ŞUBAT AYINDA DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE ZAM YOK
Doğal gazda kademeli tarife planı ile elektrik ve doğal gazda zam iddialarına da Bakan Bayraktar açıklık getirdi. Bayraktar, şubat ayı için doğal gaz ve elektriğe zam gelmeyeceğini bildirdi.
KÜRESEL ENERJİ ARENASINDA YENİ STRATEJİ
Türkiye'nin enerji vizyonuna dair kritik açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,"2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğal gaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini ifade etmiştik. Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız"sözleriyle yeni dönemin parolasını verdi. Bakan Bayraktar, küresel devlerle yürütülen süreçlere değinerek, "Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
HEDEF: GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL ÜRETİM
Üretim kapasitesindeki artış ivmesine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz"diyerek Türkiye'nin enerji üretimindeki dev hedefini paylaştı.
LİBYA'DA ENERJİ YILI: DENİZDE VE KARADA TAM SAHA MARKAJ
Libya ile yürütülen diplomatik ve ekonomik ilişkilerin enerji sahasındaki yansımalarını anlatan Bakan Bayraktar,"2026 yılı, Libya ve Türkiye arasında enerjide iş birliği yılı olacak. Şubat ayında Libya'da yapılacak olan yeni lisanslama ihalesine Türkiye olarak iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hem deniz (offshore) hem de kara sahalarında aktif rol alacağız" açıklamasında bulundu. Libya hükümetiyle yürütülen ikili projelerin önemine vurgu yapan Bayraktar,"Libya'da mevcut projelerde yer alan şirketlerle ortaklıklar kurmayı ve 2026'nın ilk yarısında bu görüşmeleri neticelendirmeyi planlıyoruz. İstediğimiz ticari şartlar oluştuğunda Türkiye, Libya'da çok daha güçlü bir şekilde varlık gösterecektir" ifadelerini kullandı.
TAKAS MODELİYLE ENERJİ ZİNCİRİ
Enerji kaynaklarının piyasaya sürülmesi noktasında geliştirilen akılcı projelere değinen Bakan Bayraktar, "Libya'da bulduğumuz doğal gazı Türkiye'ye getirmek yerine, coğrafi yakınlığı olan İtalya piyasasına satabiliriz. Bu noktada İtalya'nın Azerbaycan'dan aldığı gazı takas (swap) yöntemiyle kendi hanemize yazdırabiliriz. Bu tür farklı iş modelleriyle bir değer zinciri oluşturacağız"sözleriyle Türkiye'nin bölgesel bir enerji oyun kurucusu olduğunun altını çizdi.
SOMALİ VE PAKİSTAN'DA SONDAJ HAREKATI
Türkiye'nin denizlerdeki gücünü küresel ölçekte sergilemeye devam ettiğini belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "Somali'de aslında ikinci faza geçiyoruz. 2024 yılında tamamladığımız sismik çalışmaların ardından, 2026 yılında üç farklı deniz sahasında sondaj yapmaya karar verdik. Nisan ayı itibarıyla Somali'de ilk sondajımıza başlayacağız"müjdesini verdi. Bu dev operasyon için filonun güçlendirildiğini ifade eden Bayraktar, "Çağrı Bey ve Yıldırım isminde iki yeni sondaj gemisini filomuza kattık. Çağrı Bey gemimizi önümüzdeki ay Somali'ye uğurlayacağız. Pakistan'da ise daha sığ sularda farklı bir ekipmanla çalışacağız; Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemilerimizle orada da faaliyetlerimizi başlatacağız" sözleriyle yeni operasyon bölgelerini aktardı.
SURİYE'DE ENERJİ ALTYAPISI YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından bölgedeki normalleşme adımlarına enerji desteği verdiklerini kaydeden Bakan Bayraktar, "8 Aralık 2024'ten hemen sonra yeni Suriye yönetimiyle teknik bir ekip üzerinden çalışmalara başladık. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Suriye'deki hayatı normalleştirmek ve temel hizmetlere erişimi sağlamak. Bu sayede Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenle ülkelerine dönebilecekleri şartları oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
HALEP HATTI VE AZERBAYCAN GAZI MÜJDESİ
Suriye'ye yönelik enerji ihracatındaki artışa dikkat çeken Bayraktar, "Kuzey Suriye'ye verdiğimiz elektrik miktarını artırdık. 2026 yılında Halep hattının devreye girmesiyle 500 megavatlık bir artış daha söz konusu olacak. Ayrıca, 2 Ağustos itibarıyla Azerbaycan'dan gelen doğal gazı Kilis üzerinden Suriye hattına bağladık. Şu anda Suriye'ye doğal gaz akışı devam ediyor. Bu gaz hem konutlarda hem de elektrik santrallerinde kullanılarak bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor" açıklamasında bulundu.
SURİYE'NİN ÖZ KAYNAKLARI EKONOMİYE KAZANDIRILACAK
Suriye'nin yeniden inşası için finansman kaynağının ülkenin kendi yer altı zenginlikleri olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "Suriye'nin petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz. Özellikle ülkenin kuzeydoğusundaki petrol üretiminin 2000'li yılların başındaki seviyelere döndürülmesi kritik önemde. Ayrıca Suriye önemli bir fosfat ülkesi; bir ekibimiz şu an orada bu konuda çalışmalar yürütüyor. Suriye'nin kendi kaynaklarını hayata geçirebilirsek, inşa ve ihya süreci çok daha sürdürülebilir olacaktır" sözlerini kaydetti.
JEOPOLİTİK GERİLİM VE ENERJİ PİYASALARI
Dünya enerji piyasalarındaki fiyat oluşumlarının sadece arz ve talep dengesiyle açıklanamayacağını belirten Bakan Alparslan Bayraktar,"Enerji fiyatları büyük oranda arz-talep dengesine bağlı olsa da, en az onun kadar önemli olan jeopolitik gelişmelerin odağında yer alıyor. Günlük 20 milyon varillik bir petrol akışının gerçekleştiği bir lojistik güzergahtan ve önemli üreticilerden bahsediyoruz."sözleriyle bölgedeki stratejik risklere dikkat çekti.
PETROL PİYASASININ "ŞOK" TECRÜBESİ
Petrol piyasasının son on yılda pek çok krizle test edildiğini hatırlatan Bakan Bayraktar, "Petrol piyasaları son 8-10 yılda Venezuela'ya yönelik uzun süreli yaptırımlar, İran üzerindeki baskılar ve 2022 sonrası Rusya'nın karşı karşıya kaldığı durumlar gibi çok büyük şoklar yaşadı. Tüm bu kısıtlamalara rağmen küresel petrol piyasası bir şekilde dengede kalmayı başardı." ifadelerini kullandı. Bayraktar, 2019 yılında Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan büyük saldırıyı örnek göstererek,"Eski zamanlarda böyle bir saldırı olduğunda piyasada çok daha anormal hareketler görebilirdik; ancak dünya petrol piyasası önemli bir evrim geçirdi."değerlendirmesinde bulundu.
ABD'NİN ÜRETİM GÜCÜ VE FİYAT DENGESİ
Küresel piyasalardaki dengenin temel taşlarından birinin ABD'nin üretim kapasitesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Piyasadaki bu değişimin en önemli etkenlerinden biri ABD'nin dünyanın en büyük üreticisi haline gelmesidir. Kaya petrolü ve gazıyla birlikte günlük 13-14 milyon varil üretim gerçekleştiren bir ABD gerçeği var. Bu durum piyasalar üzerinde dengeleyici bir rol oynuyor." açıklamasını yaptı.
2026 ÖNGÖRÜSÜ: SEÇİM YILI VE İSTİKRAR
Gelecek döneme dair fiyat tahminlerini paylaşan Bakan Bayraktar, "Komşumuzda ve bölgemizde asla bir istikrarsızlık istemeyiz. Ancak petrol piyasaları açısından baktığımızda ve 2026 yılının ABD için bir seçim yılı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, fiyatlarda çok anormal bir hareketlilik beklemiyorum. Öngörüm, daha dengeli bir petrol fiyatı oluşacağı yönündedir." sözleriyle küresel enerji piyasalarına dair beklentilerini aktardı.
KARADENİZ'DE 6 YENİ KUYU VE 8 MİLYON HANE MÜJDESİ
Karadeniz'deki doğal gaz üretiminde vites yükseltildiğini belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "2026 yılı Türkiye için doğal gazda yeni bir rekor yılı olacak. Rize, Ordu, Kastamonu ve Samsun açıklarında 6 yeni derin deniz sondajı planladık. Karadeniz gazının üretimini artırmak için Osman Gazi yüzer üretim platformumuzu devreye alacağız. Bu dev platform 20 yıl boyunca 4 milyon haneye yetecek gaz üretecek. Böylece toplam üretimimiz 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacak," ifadelerini kullandı.
DİYARBAKIR'DA ABD'Lİ DEV İLE KAYA PETROLÜ İŞ BİRLİĞİ
Kaya petrolü ve gazı teknolojisinde dünya devleriyle stratejik ortaklıklar kurulduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, "Diyarbakır Silvan bölgesinde dünyanın lider şirketlerinden bir ABD'li dev ile ortaklık gerçekleştirdik. 2026 yılından itibaren 3 yıllık bir program kapsamında 24 yeni kuyu açacağız. Yatay sondaj teknolojisiyle yerin 3 kilometre altına inerek kayaların içindeki petrolü ve gazı ekonomiye kazandıracağız. Bu sahalarda Gabar'ın bile ötesine geçebilecek bir potansiyel olduğuna inanıyoruz."sözleriyle yeni enerji hamlesini duyurdu.
TRAKYA'DA KAYA GAZI, GABAR'DA ÜRETİM REKORU
Enerji üslerinin genişletildiğine dikkat çeken Bayraktar, "Diyarbakır'daki kaya petrolü başarısını Trakya'da kaya gazı ile taçlandırmak istiyoruz. Gabar'da ise günlük 80 bin varillik üretim seviyesine ulaşarak önemli bir eşiği aştık. Ancak burada durmuyoruz; Hakkari ve Van bölgelerinde de yeni rezervler bulmak için sismik ve sondaj çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."açıklamasında bulundu.
2026 YENİ BÜYÜME STRATEJİSİNİN MERKEZİ: YERLİ VE MİLLİ ENERJİ
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonunun 2026'da küresel bir boyut kazanacağını vurgulayarak, "2026 büyüme stratejimizin merkezinde sadece yurt içi üretim değil, Irak, Libya, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerle yapacağımız güçlü ortaklıklar yer alıyor. Hem kendi topraklarımızda hem de sınır ötesinde Türkiye'nin enerji imzasını her yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
AKKUYU'DA 70 YILLIK RÜYA GERÇEKLEŞİYOR
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'daki son durumu aktaran Bakan Alparslan Bayraktar,"Akkuyu'nun birinci reaktöründe inşaat yüzde 99 mertebesinde tamamlanmış durumda. Mekanik ve test aşamalarında ise yüzde 60'lardayız. 2026 yılı Akkuyu için bir anlamda test ve devreye alma yılı olacak. Hedefimiz 2026 sonunda ilk elektriği üreterek Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasını gerçeğe dönüştürmek," ifadelerini kullandı. Bayraktar, Sinop ve Trakya'da kurulacak yeni santraller için de Güney Kore, Çin ve Kanada gibi ülkelerle müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "En rekabetçi ve en yüksek yerli katkıyı sunan projeyi ülkemize kazandıracağız."sözleriyle nükleer vizyonu paylaştı.
YENİLENEBİLİR ENERJİDE 2035 ROTASI: 120 BİN MEGAVAT
Dünyanın elektrik ve yenilenebilir enerjiye yöneldiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji artık her şeyin önüne geçti. Türkiye olarak 2035 hedefimiz güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güce ulaşmak. Bu da her yıl en az 8-9 bin megavat yeni rüzgar ve güneş kapasitesi eklememiz gerektiği anlamına geliyor."açıklamasında bulundu. Antalya'da düzenlenecek COP 31'in Türkiye'nin temiz enerji mesajını dünyaya duyurması açısından kritik olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Temiz enerji her derdimize deva ve tüm amaçlarımıza uygun bir alan." ifadelerini kullandı.
SANAYİCİ VE KÜÇÜK TÜKETİCİYE 3 BİN 500 MEGAVATLIK YENİ MÜJDE
Enerji piyasasının merakla beklediği yeni kapasite tahsisini ilk kez duyuran Bakan Bayraktar, "2026 yılı için öz tüketim amaçlı, yani kendi elektriğini üretmek isteyen fabrikalar, oteller ve sanayicilerimiz için 3 bin 500 megavatlık bir kapasiteyi tahsis ediyoruz. Bu kapasiteyi biraz daha tabana yayarak küçük sanayicinin ve tüketicinin de bu sistemde olmasını hedefliyoruz."müjdesini verdi. Şebeke verimliliği açısından yerinde üretimin önemine değinen Bayraktar,"Tükettiğiniz noktada üretim yapmanızı, yani elektriği bir yerden bir yere taşımamayı önemsiyoruz. Belediyelerimizden stratejik sektörlerimize kadar herkesi bu 3 bin 500 megavatlık yeni kapasite ile buluşturacağız." sözlerini kaydetti.
YEKA MODELİ İLE YERLİ VE UCUZ ENERJİ
YEKA projeleriyle yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirten Bayraktar, "2025 yılında 3 bin 800 megavatlık yarışmalar gerçekleştirdik ve yaklaşık 630 milyon dolarlık bir kapasite bedelini devlet olarak aldık. Yerli güneş paneli ve rüzgar türbini kullanımını teşvik eden YEKA modeliyle 120 bin megavat hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Amacımız vatandaşa daha rekabetçi ve daha ucuz elektrik ulaştırabilmek." ifadelerini kullandı.
1000. YERLEŞİM YERİNE DOĞAL GAZ MÜJDESİ
Türkiye genelinde doğal gazın ulaşmadığı nokta bırakmamak için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "Bugün Türkiye'de 22 milyon hanede doğal gaz var. 2026 yılı bizim için çok önemli bir milat olacak çünkü bu yıl içinde 1000'inci yerleşim yerimize doğal gazı götürmüş olacağız. 81 ilimizde doğal gazı yaygınlaştırma hedefimizde hızla ilerliyoruz."ifadelerini kullandı. Vatandaşa kesintisiz ve ucuz enerji sunmanın temel öncelik olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Yaptığımız tüm çalışmaların özünde insanımıza 7/24 kaliteli ve ucuz enerjiyi ulaştırabilmek yatıyor." sözleriyle hedeflerini aktardı.
FATURADA "VERİMLİ DESTEK" DÖNEMİ: 400 MİLYAR LİRALIK KAYNAK
Bütçeden enerji faturalarına yönelik ayrılan dev desteğin detaylarını açıklayan Bakan Bayraktar,"2026 yılı bütçesinde Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile koordineli olarak elektrik ve doğal gaz destekleri için yaklaşık 400 milyar liralık bir rakam belirledik. Bu desteklerin gerçekten ihtiyacı olan doğru gelir grubuna yansıması için daha verimli bir program uygulayacağız."açıklamasında bulundu. Elektrikteki tüketim sınırlarına değinen Bayraktar, "Yıllık 5 bin kilovatsaat olan sınırı 4 bin kilovatsaate düşürdük. Bu rakamın üzerindeki tüketimler destek kapsamından çıkacak." ifadelerini kullandı.
DOĞAL GAZDA KADEMELİ TARİFE YOLDA
Elektrikteki modelin doğal gaza da uyarlanacağını müjdeleyen Bayraktar,"Doğal gazda da kademeli tarifeyi 2026 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Teknik hazırlıklarımız devam ediyor; muhtemelen bu kış sonrasında, ortalamanın %50 üzerinde tüketim yapan grupları destekten çıkarabiliriz. Ancak dar gelirli ve ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütülen destek paketlerimiz her zaman açık olacak."sözleriyle sosyal devlet vurgusu yaptı.
ŞUBAT AYINDA ZAM VAR MI?
Kamuoyunun en çok merak ettiği zam konusuna da açıklık getiren Bakan Bayraktar,"2026 yılı enflasyon hedefimiz %20'lerin altında. Biz de fiyat düzenlemelerimizi enflasyon hedeflerini şaşırtmayacak şekilde, Merkez Bankası ve Hazinemizle yoğun bir koordinasyon içinde yapıyoruz. Şu an için Şubat ayına yönelik bir zam planlamamız bulunmuyor." müjdesini verdi.
ANTALYA'DA COP 31: TÜRKİYE ENERJİ VİZYONUNU DÜNYAYA İLAN EDECEK
Antalya'da ev sahipliği yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na (COP 31) dair beklentilerini paylaşan Bayraktar,"Ev sahibi ve başkan ülke olarak Türkiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan sanayiye kadar her alanda iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını ortaya koyacak. 120 bin megavatlık yenilenebilir enerji hedefimiz başta olmak üzere, enerji verimliliği ve depolama gibi alanlardaki yeni vizyonumuzu tüm dünyaya bu kürsüden ilan edeceğiz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.