ABD'nin tekmeyi bastığı PYD'ye İngiliz cilası! Elebaşı Müslim BBC'den küstah tehditler savurdu: Anlaşma yoksa savaş var
ABD'nin tekmeyi basmasıyla bir İsrail'e bir Fransa'ya yalvaran YPG/PYD'yi İngilizler cilaladı. BBC Türkçe'ye konuşan elebaşı Salih Müslim, ABD'nin desteği kesmesini "sürpriz" olarak niteledi. Müslim, "Amerika herhalde Türkiye'ye karşı durmak istemiyor. Böyle bir hassas denge var" dedi. Şam'la entegrasyon görüşmelerine ve 15 günlük ateşkese değinen PYD'li Müslim "Ya insan gibi anlaşırız ya da artık bu savaş nereye kadar giderse direneceğiz" şeklinde tehditler savurdu.
Suriye'de YPG'ye 15 günlük mühlet verildi. İki haftalık süre zarfında herhangi bir entegrasyon anlaşması olmazsa Suriye ordusunun operasyonlarının kapsamını genişleterek ilerletmesi bekleniyor.
"100 bin kişilik ordu" iddiası temelsiz çıkan SDG, Arap aşiretlerin saf değiştirmesiyle fiili olarak çöktü. ABD'nin rafa kaldırdığı YPG, sahada bir başına kalınca İsrail, Fransa ve Barzaniler'den yardım dilendi.
BBC TÜRKÇE'DEN SKANDAL
ABD'nin kullanıp attığı YPG'yi İngiliz kamu yayıncısı BBC cilaladı.
BBC Türkçe, YPG/PYD elebaşı Salih Müslim ile skandal bir röportaja imza attı.
MÜSLİM: AMERİKA TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALMAK İSTEMİYOR
Müslim, ABD'nin kendilerini bir başına bırakmasını "sürpriz" olarak tanımlayıp "Amerika herhalde Türkiye'ye karşı durmak istemiyor. Böyle bir hassas denge var" ifadelerini kullandı.
ENTEGRASYON TEHDİDİ: ANLAŞAMAZSAK DİRENİRİZ
YPG ve Şam arasındaki entegrasyon görüşmelerine değinen Müslim, küstah tehditler savurdu. PYD elebaşı, "Ya insan gibi anlaşırız ya da artık bu savaş nereye kadar giderse direneceğiz" dedi.
PYD: SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ
Nitekim, Ayn-El Arab ve Haseke'de sıkışıp kalan PYD/YPG, entegre olup uzlaşmak yerine "savaşa hazırlanıyoruz" duyurusu yapmaktan geri durmadı.
PYD elebaşı Aldar Halil,"SDG, YPG, YPJ ve tüm Rojava halkı güçlü bir hazırlığa sahiptir. Her ne kadar ateşkese ve diyaloğa hazır olsalar da savaşa da hazırdırlar" şeklinde konuştu.
PYD'DEN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"YE KÜSTAH TEHDİT: 50 YIL DAHA KAYBEDECEKLER
Kandil ve Erbil'i arkasına alıp Şam'a "savaşırız" mesajı veren Halil, Türkiye'yi de küstah bir dille tehdit etmeye yeltendi.
PYD'li Halil, "Kuzey'deki süreci bozmak isteyenlerle buradaki süreç birbirine bağlıdır. Türkiye devleti şunu bilmeli: Savaş bu kadar ilerlerse siz de zarar görürsünüz. Türkiye ilerleyemez, Türkiye'de demokrasi kurulamaz. Türkiye'de Kürt sorunu da çözülmez. Bu o anlama geliyor ki bir 50 yıl daha kaybedecek Türkiye. Türkiye'ye çağrımız şudur: Türkiye, Suriye'de olumlu bir rol oynaması gerektiğini anlamalıdır"ifadelerini kullandı.
"ROJOVA" PROVOKASYONU VE AYAKLANMA ÇAĞRISI: ORASI DÜŞERSE GÜNEY DOĞU DA DÜŞER
PYD elebaşı "Rojova düşerse Doğu ve Güney Doğu Anadolu düşer" diyerek açık açık ayaklanma çağrısı yaptı.
Aldar Halil şu ifadeleri kullandı:
Halkımız şunu bilsin ki: Bize karşı bir savaş yürütülüyor. Öyle bir savaş ki bizi kendi stratejimizden uzaklaştırmak istiyorlar. Bizim bir stratejimiz var. Rojava'nın düşmesi demek Bakur'un, Başûr'un ve Rojhilat'ın düşmesi demek. Aynı zamanda Ortadoğu'daki demokrasi deneyiminin düşmesi demektir. Rojava'nın başarısı bu alanların başarısı demek.