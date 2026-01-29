ABD'nin tekmeyi bastığı PYD'ye İngiliz cilası! Elebaşı Müslim BBC'den küstah tehditler savurdu: Anlaşma yoksa savaş var







PYD: SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ

Nitekim, Ayn-El Arab ve Haseke'de sıkışıp kalan PYD/YPG, entegre olup uzlaşmak yerine "savaşa hazırlanıyoruz" duyurusu yapmaktan geri durmadı.

PYD elebaşı Aldar Halil,"SDG, YPG, YPJ ve tüm Rojava halkı güçlü bir hazırlığa sahiptir. Her ne kadar ateşkese ve diyaloğa hazır olsalar da savaşa da hazırdırlar" şeklinde konuştu.



PYD'DEN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"YE KÜSTAH TEHDİT: 50 YIL DAHA KAYBEDECEKLER

Kandil ve Erbil'i arkasına alıp Şam'a "savaşırız" mesajı veren Halil, Türkiye'yi de küstah bir dille tehdit etmeye yeltendi.

PYD'li Halil, "Kuzey'deki süreci bozmak isteyenlerle buradaki süreç birbirine bağlıdır. Türkiye devleti şunu bilmeli: Savaş bu kadar ilerlerse siz de zarar görürsünüz. Türkiye ilerleyemez, Türkiye'de demokrasi kurulamaz. Türkiye'de Kürt sorunu da çözülmez. Bu o anlama geliyor ki bir 50 yıl daha kaybedecek Türkiye. Türkiye'ye çağrımız şudur: Türkiye, Suriye'de olumlu bir rol oynaması gerektiğini anlamalıdır"ifadelerini kullandı.