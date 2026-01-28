CHP’li İBB’ye ait kreşte taciz olaylarına ilişkin AK Parti'den açıklama geldi!
CHP’li İBB’ye bağlı “Yuvamız İstanbul” kreşinde 3 yaşındaki bir çocuğa yönelik darp ve istismar iddialarına ilişkin, personelin açığa alınmadığını ve denetim mekanizmasının işletilmediği anlaşıldı. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kreşteki çocuklara darp ve cinsel istismar iddialarının hukuki sürecinin takipçisi olunacağını bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "büyük proje" diye parlattığı "kreş"lerin birinde "çocuğa taciz" rezilliği yaşanmıştı."Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı"
3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DARP VE TACİZ İDDİASI
Olay İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren 'Yuvamız İstanbul' kreşinde meydana geldi. İddiaya göre bir aile 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye bağlı kreşe gönderdi.
İŞTE MAĞDUR ÇOCUĞUN İFADESİ
Şüpheli Özkan D.'ye ilişkin"Spor öğretmeni beni sevmiyor, 'yaramazlık yaparsan seni döverim' demişti bana", "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü", "Bir arkadaşımı sadece dövdü", "Elbisemi indirmişti", "Çıplakken kameraya çekmişti" şeklinde ifadeler söylediği belirtilirken, şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z.'ye ilişkin "Kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu", "Arkadaşıma ve bana b... dediler", "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı","Burnuma vurdu"gibi ifadeler söylediği kaydedildi.
Sevk yazısında çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mağdurun yaşı ve konumu gereği öğretmenleri olan şüphelilerle aralarında iftira atmayı gerektirir bir husumet bulunma ihtimalinin güç olacağı aktarıldı.İBB kreşindeki tacize Bakan Göktaş'tan tepki: "Olayın üstünü örtmeye çalıştılar!"
'ÖRTBAS EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, skandalın ardından İBB yönetimini hedef alarak personelin görevden uzaklaştırılmadığını ve denetim mekanizmalarının işletilmediğini açıkladı. Ailenin yalnız bırakıldığını belirten Göktaş, olayın örtbas edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İBB'ye ait ruhsatsız çocuk etkinlik merkezinde yaşanan darp ve cinsel istismar olayının kameraların olmadığı 'kör noktalarda' yaşanması İBB'nin fiziki standart zafiyetini, ailenin şikayetine rağmen personelin derhal açığa alınmaması İBB'nin idari zafiyetini, kamera kayıtlarına 20 gün sonra ulaşılabilmesi ise İBB'nin denetim faciasını ortaya çıkarmıştır. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız."