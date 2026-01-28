CHP’li İBB’ye ait kreşte taciz olaylarına ilişkin AK Parti'den açıklama geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "büyük proje" diye parlattığı "kreş"lerin birinde "çocuğa taciz" rezilliği yaşanmıştı. "Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı" 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DARP VE TACİZ İDDİASI

Olay İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren 'Yuvamız İstanbul' kreşinde meydana geldi. İddiaya göre bir aile 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye bağlı kreşe gönderdi.

İBB'ye bağlı kreşlerde yaşanan şiddetin izleri (takvim.com.tr/arşiv) İŞTE MAĞDUR ÇOCUĞUN İFADESİ Şüpheli Özkan D.'ye ilişkin"Spor öğretmeni beni sevmiyor, 'yaramazlık yaparsan seni döverim' demişti bana", "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü", "Bir arkadaşımı sadece dövdü", "Elbisemi indirmişti", "Çıplakken kameraya çekmişti" şeklinde ifadeler söylediği belirtilirken, şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z.'ye ilişkin "Kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu", "Arkadaşıma ve bana b... dediler", "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı","Burnuma vurdu"gibi ifadeler söylediği kaydedildi.