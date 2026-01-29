Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı 4 saatte kontrol altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale eden ekiper (Fotoğraf: İHA'dan alınmıştır)

Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kimyasal kaplama fabrikasında korkutan yangın!

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Fabrikada çıkan yangından yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görüldü

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

4 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ



Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.