Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı 4 saatte kontrol altına alındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kimyasal kaplama fabrikasında korkutan yangın!
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
4 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.