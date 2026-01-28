Bakan Yerlikaya yaya geçidinde yavaşlamayan taksiciye "gereğinin yapıldığını" açıkladı!

Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklar facianın eşiğinden döndü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kural tanımayan iki taksi sürücüsü hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! O taksiciye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

GEREĞİ YAPILDI ✅

YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞAN ANNE VE ÇOCUKLARI SON ANDA KURTULDU❗️

Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına, sağ taraftaki motosiklet sürücüsü yol verirken, sol taraftan hızlı bir şekilde gelen 2 farklı taksi sürücüsü az kalsın çarpıyordu.

Yaya önceliğini hiçe sayan M.U.A. ve R.K. isimli sürücüler hakkında idari işlem yapıldı. Gereği Yapıldı✅

Yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamayan, yayayı gördüğünde durmayan her araç, bir canın güvenliğini riske atar. Bu kural ile ilgili denetimlerimiz daha da artacak.

Caydırıcı cezalar Yeni Trafik Kanunu Teklifiyle birlikte geliyor.

Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır.

Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir.

Yayalara geçiş hakkı tanımayan, trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin.

"Biz Gereğini Yaparız"