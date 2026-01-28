PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü: Gündem bölgedeki gerginlik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Bakan Fidan ve Erakçi, AA

GÜNDEM BÖLGEDEKİ GERGİNLİK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar ele alındı.

