Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü: Gündem bölgedeki gerginlik
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar ele alındı.
GÜNDEM BÖLGEDEKİ GERGİNLİK
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar ele alındı.