Şişli'deki kesik baş cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi

Durdona Khokimova'nın son görüntüsü. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi. İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar ise aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Kesik baş cinayeti... Öldürülen kadının son görüntüsü! ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Şüphelilerin cesedi koydukları valiz ve çantaları bodrum kattaki dairenin balkonundan çıkartarak taksiye taşıdıkları anların görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, balkondan valiz ve çantaları çıkaran şüphelilerden birinin yoldan geçen taksiyi durdurup eşyaları taşıdığı anlar yer alıyor. Khokimova'nın sevgilisi Dılshod Akhrol Uglı T'nin ifadesi ortaya çıktı.

Durdona Khokimova



İstanbul'a Durdona Khokimova ile yaşamaya geldiğini söyleyen katil ifadesinde şunları söyledi: "İstanbul'a Durdona ile birlikte yaşamak için geldim. Durdona için geldim. Durdona isimli şahıs benim sevgilimdir, kendisiyle 1 yıldır ilişkimiz bulunmaktadır. Tiktok da canlı yayında tanıştık. Şirinevlerde bir diskoda ilk görüşmemiz oldu. Diskodan 3,4 gün kadar sonra da kendisiyle birlikte otele gittik. Özbekistan da 6 ay kadar kaldıktan sonra Istanbul'a Durdona için döndüm. Durdona'nın ismini ben Medine olarak biliyordum. Telefon rehberimde kalp simgesiyle kayıtlıdır. Durdona bildiğim kadarıyla askeri malzemeler satıyor. Durdona ile aramda herhangi bir alacak verecek meselesi yoktur. "ÇOCUKLA ÜMRANİYE'YE GİTMİŞ" Gofurjon telefonla benim yanımda Durdona ile görüştü. Ben buradan taksiye binip Gofurjon'un evi olan Ümaniye'ye geçtim. Gofurjon'un Durdona ile nerede buluştuğunu bilmiyorum, ben 4,5 gündür Durdona ile kavgalı olduğumdan dolayı olay günü kendisiyle hiç iletişime geçmedim. Ben taksiyle Ümaniye'ye geçerken Gofurjon ile whatsapp üzerinden mesajlaştık. Bu mesajlaşmada Gofurjon bana Durdona ile birlikte geliyoruz, çocuk da var yanımızda, otobüsle geliyoruz diye söyledi. Ben Ümraniye de ki eve geldikten 15,20 dakika kadar sonra eve Durdona geldi. Evin önündeyken Gofurjan beni telefonla arayarak "Ben çocuğu gezdireyim, siz işinizi görün, Durdona binanın kapı girişinden girdi" diye bana söyledi.

"GİRER GİRMEZ ÜTÜYLE KAFASINA VURDUM DÜŞTÜ" Daha sonra Durdona kendi üzerinde olan yedek anahtar ile açıp eve girdi. Evin kapısını açar açmaz Durdona'nın kafasına ütüyle kafasına vurdum. Kafasına vurmamla Durdona yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçak ile sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum. Bu esnada evde sadece ikimiz vardık. Ütüyle vurduktan sonra Durdona'dan bağırma sesi çıkmıştı, daha sonra sırtına vurduğum bıçak darbelerinde kendisinden herhangi bir ses çıkmadı Aldığı bıçak darbeleriyle. Sağ tarafına yere düştü. Ben bu esnada evin içerisinde yürüyerek 1 tane sigara içerek nefeslendim. Sigaradan sonra koridordan Durdona'yı kaldırıp banyoya taşıdım. Ben Durdona kapıdan içeri girer girmez zaten telefonla Gofurjon ile konuşuyordum. "ARKADAŞI CİNAYETİ NAKLEN DİNLEMİŞ" Durdona'nın kafasına ütüyle vurduğum ve sırtına bıçak ile vurduğum zamanda telefon zaten açıktı ve bu sesleri Gofurjon duyuyordu. Kendisine Durdona'yı öldürdüm, çocuğu acil bir şekilde gönder diye söyledim. Bu söylememden 15,20 dakika kadar sonra Gofurjon eve yalnız başına geldi. Gofurjon eve geldikten sonra Durdona'yı banyodan birlikte çıkarıp Gofurjon'un odasına taşıdık. Durdona'yı burada yüzüstü vaziyette yere bıraktık. Yerde halı yoktu, yere poşet sererek Durdona' yı üzerine bıraktık. Su içmek için odadan ayrıldım, odaya döndüğümde Gofurjon, Durdona'nın kolundaki 2 bileziği, boynundaki kolyeyi ve kulağındaki küpeleri çıkartmış. Bu malzemeleri Gofurjon satmak için cebine koydu. Daha sonra Gofurjon evden ayrıldı, 5 dakika kadar sonra 2 tane bıçak alarak eve geldi. Bu bıçakları Durdona'yı birlikte kesmek için ve cinayeti gizlemek için getirdi. Benim sırtına vurduğum bıçak yamulmuştu. "ÇARŞAFA SARIP POŞETE KOYDUK" Daha sonra Gofurjon ayaklarını tuttu, ben de bıçak ile hem kasıklardan hem de dizlerden ayrı kestim. Yine Gofurjon'un yardımıyla kafasını da kesip gövdesinden ayırdım. Parçalara ayırdıktan sonra siyah renkli çöp poşetıyle paketledik. Paketlemeyi iki bacağının alt kısmını bir poşete, üst kısımlarını başka bir poşete, kafasını başka poşete, gövdesini de başka poşete koyduk. Gövdesini çöp poşetine koymadan önce çarşafa sarıp öyle koyduk.

ÇÖPLERE PARÇA PARÇA DAĞITTIK Daha sonra Gofurjon ile birlikte evi temizledik. 3 bıçağı, ütüyü, temizlediğimiz malzemeleri çöp poşetine koyarak evin dışında bulunan çöp konteynırına attık. Temizlikten sonra Gofurjon ile birlikte bavul ve çantaları evin önüne çıkardık. Evin önünde bulunduğumuz esnada sokaktan geçen taksiyi çevirdik. "VALİZİ İKİYE BÖLEREK..." Şişli'ye geldik. ndiğimizde gövdenin bulunduğu büyük bavul bendeydi. Diğer iki çanta da Gofurjondaydı. Taksiden indikten sonra 50,60 metre kadar yürüdük. Yürüdüğümüz yolda gördüğümüz ilk çöp kutusunun içine Gofurjon elindeki iki çantayı attı. Daha sonra bendeki açık renkli bavul ile bırlikte Gofurjon ile yürümeye devam ettik. 200,250 metre kadar sonra mahalle içinde yine bir çöp konteynırı gördük. Gofurjon ile birlikte bavulu açarak içerisindeki gövdeyi çöpe attık. Buradan yaklaşık 100 metre sonra Gofurjon valizi ikiye bölerek başka bir çöp kutusuna attı.