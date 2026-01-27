CHP’li belediyelerdeki 1.1 milyarlık Aziz İhsan Aktaş vurgununda hesap zaman!

CHP'li belediyelerin dev yolsuzluk davası bugün görülmeye başlıyor. Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı Aziz İhsan Aktaç Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nde CHP'li belediyelerden elde edilen 1 milyar 170 milyon liralık vurgun, milyon dolarlık rüşvet iddiaları ve 7 CHP'li belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanık bugün hâkim karşısına çıkacak.

Duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor. 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkının anlatıldığı iddianamede yargılama bugün itibarıyla başlıyor. TAKVİM'den Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek davanın ilk duruşması, yoğun katılım ve güvenlik önlemleri nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumlarının karşısındaki duruşma salonlarında görülecek.