Son dakika: Başkan Erdoğan Trump ile görüştü: Gazze ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye–ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de ortak menfaatine olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının eksiksiz şekilde uygulanmasına büyük önem verdiğini ifade ederek, bu sürecin ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde yakından takip edildiğini dile getirdi. Gazze'ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini belirtti. Erdoğan, Gazze'deki insani felaketin sonlandırılması, bölgenin yeniden inşa edilmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesinin bölge istikrarı açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekti.

''Kürt kardeşlerim oyuna gelmeyin''

Başkan Erdoğan, bugün Ankara'da bir otelde düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada Suriye'deki terör örgütü SDG'nin yapılan anlaşmaya uymamasına sert tepki gösterdi.

"Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz. Paralel ordu olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur.Burada şunu önemle hatırlatmakta fayda görüyorum. İki yanlış bir doğru etmeyeceği gibi üç yanlış da bir doğru etmez. Biliyorsunuz Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uyulmayarak büyük bir hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz bırakılarak, bir diğer yanlışa imza atıldı. 18 Ocak'ta tesis edilen ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini bu bakımdan çok ama çok önemsiyoruz. Aklın yolu, vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol da bellidir. Aynı hataları, aynı yanlışları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ve temenni ediyorum."