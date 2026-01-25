İstanbul’da CHP’li İBB eliyle ekolojik talan: 87 milyarlık rant için İETT arazisi imara açıldı
CHP’li İBB Meclisi’nin kabul ettiği plan değişikliğiyle, daha önce park ve deprem toplanma alanı olarak korunması savunulan Levent’teki İETT Garajı için 50 kata varan yapılaşma hakkı tanındı; kararla yaklaşık 87 milyar liralık rant oluşacağı ortaya çıkmıştı. AK Parti’li Meclis üyelerinin “hayır” oylarına rağmen CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilen karar, İBB Meclisi’nde tartışmalara yol açtı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Levent'teki İETT garajının imara açılmasına ilişkin plan değişikliğinin CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilmesi, AK Parti cephesinin sert eleştirilerine sahne oldu. Tartışmalarda, CHP'nin muhalefetteyken savunduğu "yeşil alan ve deprem toplanma alanı" söylemiyle, iktidarda sergilediği uygulamalar arasındaki çelişkiye dikkat çekildi.
Takvim'in daha önce gündeme getirdiği üzere, AK Parti'nin İBB Meclis çoğunluğuna sahip olduğu dönemde yeşil alana dönüştürülen yaklaşık 36 bin metrekarelik Levent İETT Garajı alanı, ocak ayında yapılan Meclis toplantısında CHP'li üyelerin oy çokluğuyla yeniden imara açıldı.
LEVENT'TEKİ İETT GARAJI MECLİS GÜNDEMİNDE
İBB Meclisinin ocak ayı toplantısı, 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'de gerçekleştirilen toplantıda, Şişli'de bulunan ve uzun yıllar "deprem toplanma alanı" ile "yeşil alan" olarak korunması gerektiği savunulan Levent İETT garajını kapsayan "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği" görüşüldü.
AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen madde, Mecliste sert tartışmalara yol açtı.
"CHP MUHALEFETTE SAVUNDUĞUNU İKTİDARDA UNUTTU"
Kararın ardından söz alan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Levent'teki İETT arazisi üzerinden CHP'ye yüklendi. Türkyılmaz, CHP'nin muhalefetteyken bu alanı deprem toplanma alanı ve yeşil alan olarak savunduğunu, iktidara geldikten sonra ise yüksek yoğunluklu imar kararına imza attığını söyledi.
"Kişi iddiasından vurulur." sözünü hatırlatan Türkyılmaz, "Levent'teki İETT arazisi üzerinden yaşanan süreç, CHP'nin muhalefetteyken savunduğu değerler ile iktidara geldiğinde sergilediği pratikler arasındaki derin tutarsızlığı ve siyasi pragmatizmi açıkça gözler önüne sermektedir."ifadelerini kullandı.
"BEN YAPARSAM HİZMET, BAŞKASI YAPARSA RANT" ELEŞTİRİSİ
Türkyılmaz, CHP'nin geçmişte "ihanet" ve "rant projesi" olarak nitelendirdiği yüksek yoğunluklu imar planlarını bugün üç emsal ve 50 kata varan yapılaşma hakkı ile yeniden gündeme getirdiğini vurguladı.
"Bugün bu Meclis'te ise aynı aktörlerin, yüksek inşaat hakkını geri getiren kararın altına imza atmaları, siyasi tutarlılık açısından büyük bir zafiyettir. Bu durum, 'Ben yaparsam hizmet, başkası yaparsa rant.' anlayışının tipik bir yansımasıdır."
diyen Türkyılmaz, CHP'nin "kaynak yaratma" gerekçesiyle ideolojik olarak karşı çıktığını savunduğu betonlaşma politikasına eklemlendiğini ileri sürdü.
CHP: "İMARA AÇMA YOK, BELEDİYE HİZMET ALANI DÜZENLEMESİ VAR"
Eleştirilere yanıt veren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mahmut Sedat Özkan ise iddiaları reddetti. Özkan, söz konusu alanda yeni bir imar planı yapılmadığını, yalnızca yükseklikle ilgili teknik bir düzenleme gerçekleştirildiğini savundu.
"Biz sanki bir yeri imara açıyormuşuz gibi konuşma ve algı yaratılıyor. Şu anda belediye hizmet alanına alınıyor. Belediye hizmet alanına alınan yere siz 'ret' veriyorsunuz. Bu kadar açık ve net. Kamu yararına yapılan bir çalışmadır."
ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN CHP'YE: "YEŞİLE MUHALEFETTE DUYARLI, İKTİDARDA DUYARSIZ"
AK Parti'li Meclis Üyesi Abdülnaser Şimşek ise Özkan'ın açıklamalarına itiraz etti. Arazinin tamamının belediye hizmet alanına alınmadığını belirten Şimşek, alanın önemli bir bölümünün farklı kullanım kararlarıyla yapılaşmaya açıldığını söyledi.
"2006 yılında burası üç emsalle turizm ve ticarete alındığında ortalığı ayağa kaldıranlar, bugün aynı yoğunluğu onaylıyor."diyen Şimşek, 2020'de yeşil alan yapılmasına ilişkin Meclis kararının, CHP'nin çoğunluğu elde etmesinin ardından uygulanmadığını savundu.
Şimşek, CHP'ye yönelik eleştirisini, "Yeşile muhalefetteyken duyarlısınız ama iktidardayken duyarsızsınız." sözleriyle dile getirdi.
87 MİLYAR LİRALIK RANT TARTIŞMASI
Kabul edilen plan değişikliğiyle birlikte tartışmaların odağında rant iddiaları yer aldı. Zemin üstü 50 kata kadar yapılaşma hakkı tanınan ve 3 emsal üzerinden geçirilen planla, 120–150 bin metrekare arasında inşaat alanı oluştuğu ifade edildi. Bu düzenlemenin, yaklaşık 2 milyar dolar (yaklaşık 87 milyar TL) büyüklüğünde bir rant yarattığı öne sürüldü.
AK Parti cephesi, yıllarca deprem toplanma alanı ve yeşil alan olarak korunması gerektiği savunulan yaklaşık 36 bin metrekarelik arazinin, CHP'li İBB yönetimi tarafından yüksek yoğunluklu inşaat alanına dönüştürüldüğünü dile getirdi. Söz konusu karar, 15 Ocak'ta İBB Meclisinde CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti.
"ZEMİN ÜSTÜ 50 KAT, ZEMİN ALTIYLA 60 KAT" İDDİASI
Takvim'in daha önce gündeme getirdiği haberde, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyesi Yüksek Mimar Eyüp Dursun, sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldıktan sonra kalan yaklaşık 30 bin metrekarelik bölümde, 3 emsal ile 120–150 bin metrekare arasında inşaat alanı oluşabileceğini ifade etmişti.
Dursun, planlanan yapının zemin üstünde 50 kat, zemin altı kullanımlarla birlikte 60 kata kadar çıkabileceğini, Şişli sınırlarında ve Büyükdere Caddesi üzerinde benzer büyüklükte başka boş alan bulunmadığını söylemişti. Satılabilir nitelikteki alanın yaklaşık 31 bin metrekare olduğunu belirten Dursun, bölgede metrekare satış fiyatlarının 15–20 bin dolar aralığında olduğunu, zemin altı ticari alanlar ve otoparklar hariç tutulduğunda yaklaşık 2 milyar dolarlık bir rant oluştuğunu dile getirmişti.