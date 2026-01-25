İstanbul’da CHP’li İBB eliyle ekolojik talan: 87 milyarlık rant için İETT arazisi imara açıldı

"Bugün bu Meclis'te ise aynı aktörlerin, yüksek inşaat hakkını geri getiren kararın altına imza atmaları, siyasi tutarlılık açısından büyük bir zafiyettir. Bu durum, 'Ben yaparsam hizmet, başkası yaparsa rant.' anlayışının tipik bir yansımasıdır." diyen Türkyılmaz, CHP'nin "kaynak yaratma" gerekçesiyle ideolojik olarak karşı çıktığını savunduğu betonlaşma politikasına eklemlendiğini ileri sürdü.

Türkyılmaz, CHP'nin geçmişte "ihanet" ve "rant projesi" olarak nitelendirdiği yüksek yoğunluklu imar planlarını bugün üç emsal ve 50 kata varan yapılaşma hakkı ile yeniden gündeme getirdiğini vurguladı.

CHP: "İMARA AÇMA YOK, BELEDİYE HİZMET ALANI DÜZENLEMESİ VAR"

Eleştirilere yanıt veren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mahmut Sedat Özkan ise iddiaları reddetti. Özkan, söz konusu alanda yeni bir imar planı yapılmadığını, yalnızca yükseklikle ilgili teknik bir düzenleme gerçekleştirildiğini savundu.

"Biz sanki bir yeri imara açıyormuşuz gibi konuşma ve algı yaratılıyor. Şu anda belediye hizmet alanına alınıyor. Belediye hizmet alanına alınan yere siz 'ret' veriyorsunuz. Bu kadar açık ve net. Kamu yararına yapılan bir çalışmadır."