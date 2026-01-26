PODCAST CANLI YAYIN

Okullar tatil ama yollar kilit: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik, okul tatili desteğine rağmen kilitlendi ve akşam saat 19:06 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü. AA verilerine göre D-100 ve TEM otoyollarında araçlar durma noktasına gelirken, olumsuz hava koşulu olmamasına rağmen yaşanan bu tablo, toplu taşıma yerine özel araç tercihinin artmasıyla megakentin yol kapasitesinin aşılmasından kaynaklandı.

İBB CepTrafik verilerine göre, okul servislerinin çekilmesiyle yolların rahatlaması beklenirken; mesai bitimiyle birlikte D-100 ve TEM otoyollarında bireysel araç kullanımı nedeniyle trafik tamamen durma noktasına geldi.

İstanbul'da okullar tatil edildi ancak ana arterlerde trafik yüzde 83'e ulaşarak son 5 günün en yüksek seviyelerinden birini gördü.

📊 TRAFİKTE SON DURUM: BÖLGE BÖLGE YOĞUNLUK HARİTASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik verilerine göre, kent genelindeki yoğunluk akşam saatlerinde zirve yaptı. İşte kilitlenen noktalar:

  • Avrupa Yakası (%85): D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy hatlarında trafik tamamen durma noktasına geldi. TEM Hasdal ve Seyrantepe mevkileri de yoğunluktan nasibini aldı.

İBB CepTrafik haritası akşam saatlerinde tamamen kırmızıya boyandı; Avrupa Yakasında yoğunluk yüzde 83 olarak kaydedildi. (Fotoğraf İBB Trafik haritasından alınmıştır )

  • Anadolu Yakası (%80): D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışından Maltepe'ye kadar uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu'nda ise Kadıköy'den Çamlıca Gişeler'e kadar akış yavaşladı.

  • Toplu Taşıma: Metrobüs durakları, otobüs durakları ve aktarma merkezlerinde mesai saatiyle birlikte insan yoğunluğu had safhaya ulaştı.

KGM verilerine göre buzlanma riski bulunmamasına rağmen, D-100 kara yolunda bireysel araç kullanımı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

❄️ KAR YAĞIŞI YOK, OKULLAR TATİL AMA TRAFİK YOĞUN

Normal şartlarda okulların tatil olmasıyla servis araçlarının çekilmesi ve trafiğin rahatlaması beklenirken, İstanbul'da durum tam tersi yönde seyretti. Şehirde etkili olan kar yağışı dönemindeki %80'lik yoğunluğun, güneşli bir günde %83'e çıkması dikkat çekti. Uzmanlar, servis araçlarının eksikliğine rağmen bireysel araç kullanımının artması ve iş çıkış saatlerindeki yoğun araç sirkülasyonunun bu tabloda etkili olduğunu belirtiyor.

Servislerin yokluğuna rağmen metrobüs ve metro aktarma merkezlerindeki yolcu yoğunluğu, trafikteki kilitlenmeyi destekleyen ana unsurlardan biri oldu.

📊 İSTANBUL SON 5 GÜNLÜK TRAFİK YOĞUNLUK TABLOSU

TarihHava DurumuÖnemli GelişmeAkşam Zirve Yoğunluğu
22 Ocak PerşembeBulutluRutin İş Günü%78
23 Ocak CumaHafif YağmurluOkul Kapanış / Hafta Sonu%86
24 Ocak CumartesiParçalı BulutluHafta Sonu Hareketliliği%65
25 Ocak PazarAçıkTatil Öncesi Hazırlık%45
26 Ocak PazartesiAçık / GüneşliOkul Tatili (İlk Gün)%83

