Okullar tatil ama yollar kilit: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik, okul tatili desteğine rağmen kilitlendi ve akşam saat 19:06 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü. AA verilerine göre D-100 ve TEM otoyollarında araçlar durma noktasına gelirken, olumsuz hava koşulu olmamasına rağmen yaşanan bu tablo, toplu taşıma yerine özel araç tercihinin artmasıyla megakentin yol kapasitesinin aşılmasından kaynaklandı.
İBB CepTrafik verilerine göre, okul servislerinin çekilmesiyle yolların rahatlaması beklenirken; mesai bitimiyle birlikte D-100 ve TEM otoyollarında bireysel araç kullanımı nedeniyle trafik tamamen durma noktasına geldi.
📊 TRAFİKTE SON DURUM: BÖLGE BÖLGE YOĞUNLUK HARİTASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik verilerine göre, kent genelindeki yoğunluk akşam saatlerinde zirve yaptı. İşte kilitlenen noktalar:
Avrupa Yakası (%85): D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy hatlarında trafik tamamen durma noktasına geldi. TEM Hasdal ve Seyrantepe mevkileri de yoğunluktan nasibini aldı.
Anadolu Yakası (%80): D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışından Maltepe'ye kadar uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu'nda ise Kadıköy'den Çamlıca Gişeler'e kadar akış yavaşladı.
Toplu Taşıma: Metrobüs durakları, otobüs durakları ve aktarma merkezlerinde mesai saatiyle birlikte insan yoğunluğu had safhaya ulaştı.
❄️ KAR YAĞIŞI YOK, OKULLAR TATİL AMA TRAFİK YOĞUN
Normal şartlarda okulların tatil olmasıyla servis araçlarının çekilmesi ve trafiğin rahatlaması beklenirken, İstanbul'da durum tam tersi yönde seyretti. Şehirde etkili olan kar yağışı dönemindeki %80'lik yoğunluğun, güneşli bir günde %83'e çıkması dikkat çekti. Uzmanlar, servis araçlarının eksikliğine rağmen bireysel araç kullanımının artması ve iş çıkış saatlerindeki yoğun araç sirkülasyonunun bu tabloda etkili olduğunu belirtiyor.
📊 İSTANBUL SON 5 GÜNLÜK TRAFİK YOĞUNLUK TABLOSU
|Tarih
|Hava Durumu
|Önemli Gelişme
|Akşam Zirve Yoğunluğu
|22 Ocak Perşembe
|Bulutlu
|Rutin İş Günü
|%78
|23 Ocak Cuma
|Hafif Yağmurlu
|Okul Kapanış / Hafta Sonu
|%86
|24 Ocak Cumartesi
|Parçalı Bulutlu
|Hafta Sonu Hareketliliği
|%65
|25 Ocak Pazar
|Açık
|Tatil Öncesi Hazırlık
|%45
|26 Ocak Pazartesi
|Açık / Güneşli
|Okul Tatili (İlk Gün)
|%83