Okullar tatil ama yollar kilit: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

KGM verilerine göre buzlanma riski bulunmamasına rağmen, D-100 kara yolunda bireysel araç kullanımı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

❄️ KAR YAĞIŞI YOK, OKULLAR TATİL AMA TRAFİK YOĞUN

Normal şartlarda okulların tatil olmasıyla servis araçlarının çekilmesi ve trafiğin rahatlaması beklenirken, İstanbul'da durum tam tersi yönde seyretti. Şehirde etkili olan kar yağışı dönemindeki %80'lik yoğunluğun, güneşli bir günde %83'e çıkması dikkat çekti. Uzmanlar, servis araçlarının eksikliğine rağmen bireysel araç kullanımının artması ve iş çıkış saatlerindeki yoğun araç sirkülasyonunun bu tabloda etkili olduğunu belirtiyor.