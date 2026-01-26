İsrail'den PKK/YPG'ye Kalkan: Gazze'yi vururken Suriye mesajı

Suriye'de ademi merkeziyetçi yapı hedefi sahada çöken terör örgütü PKK/YPG, Suriye Arap Ordusu'nun operasyonları karşısında ağır kayıplar verdi. Sivilleri hedef alan saldırılar ve DEAŞ'lı tutukluların serbest bırakılmasıyla gündeme gelen örgüte, bu süreçte İsrail'den dikkat çeken bir diplomatik destek geldi. Tel Aviv yönetimi, "insani kriz" vurgulu bir açıklama yayımladı. PKK/YPG'nin sözde dini figürlerinden Mürşid Haznevi'nin İsrail'e açık çağrıda bulunarak destek talep etmesinin ardından gelen bu açıklama, örgüt ile İsrail arasındaki temasları yeniden gündeme taşıdı. Suriye'nin kuzeyinde Suriye Arap Ordusu'nun ilerleyişi karşısında alan kaybeden ve ABD desteğinin azalmasıyla sahada sıkışan PKK/YPG, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla farklı kanallara yöneldi. Örgütün sözde müftüsü Mürşid Haznevi'nin İsrail'den yardım talep eden açıklamaları da bu sürecin bir parçası olarak öne çıktı.

Siyonist İsrail'den PKK/YPG'ye destek açıklaması (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) İSRAİL'DEN SÖZDE "ROJAVA" VURGULU AÇIKLAMA İsrail Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Suriye'deki azınlıkların durumuna ilişkin bir "uyarı" yayımladı. Açıklamada, terör örgütünün kontrolündeki bölgeler "büyük bir insani kriz" olarak tanımlandı. Metinde özellikle sözde "Rojava" ifadesine yer verilmesi dikkat çekti. Bakanlık açıklamasında, Suriye'deki Kürt nüfusun yerinden edilme, baskı ve şiddetle karşı karşıya kaldığı belirtilerek uluslararası kamuoyuna "sessiz kalmayın" çağrısı yapıldı. Mesajda, "insan haklarının evrensel olduğu ve seçici biçimde ele alınamayacağı" vurgulandı. İsrail'in bu açıklaması, Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar, hastanelerin vurulması, yardım konvoylarının engellenmesi ve on binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle Tel Aviv yönetiminin uluslararası alanda "soykırım suçu" ile suçlandığı bir dönemde yayımlandı. İsrail, Gazze'de abluka, zorla yerinden etme ve toplu cezalandırma politikaları yürütürken, Suriye sahasında "insani kriz" söylemi kullanmasıyla açık bir tezat ortaya koydu.