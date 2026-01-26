Başkan Erdoğan liderliğindeki yılın ilk AK Parti MKYK toplantısı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık ediyor. AK PARTİ MKYK TOPLANTISI BAŞLADI



AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.59'da başladı. AK Parti MKYK bugün toplanıyor! HANGİ KONULAR MASAYA GELECEK?



AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirvede Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze için kurulan Barış Kurulu ve iç politikaya ilişkin birçok konu başlığı masaya yatırılacak. TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE RAPOR AŞAMASI



Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'deki komisyon rapor yazma aşamasına geldiği günlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın izleyeceği yol haritasına ilişkin Başkan Erdoğan'ın talimatları takip edilecek.

AK Parti MKYK (AA/Arşiv) SURİYE VE GAZZE'DEKİ SON GELİŞMELER



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin MKYK toplantısında bir sunum gerçekleştirmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Gazze için kurulacak Barış Kurulu da toplantıda gündeme gelecek. Bilindiği gibi Gazze'nin yeniden inşası konularının ele alınacağı ikinci bir aşamaya geçilmişti.