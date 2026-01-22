Bitik Abdi'ye Barzani şemsiyesi! Erbil'de ikinci YPG-Şam görüşmesi: Tom Barrack da katılacak

Mevcut konjonktürde ABD önceliklerinin değiştiğini belirtip SDG'ye ihtiyaç kalmadığını açıkladı.Trump'ın "Muhatabım Şam" çıkışı ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın "SDG'nin sahadaki birincil önceliği" sona erdi sözleri ABD'nin YPG'yi kullanıp attığını gösterdi.

Suriye, meseleyi suhuletle çözmek içinözelinde yeni bir anlaşma önerdi. 4 günlük ateşkes ilan edildi. ABD'den de YPG'ye "entegre olun" uyarısı geldi.Tüm bu yaşananların gölgesinde YPG ve Şam tarafları, ABD'nin katılımıyla Erbil'de Barzanilerin masasına oturacak.YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, KDP Başkanı Mesud Barzani, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack görüşmede yer alacak.Görüşmede entegrasyon anlaşmasının masaya yatırılacağı öğrenildi.