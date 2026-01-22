Bitik Abdi'ye Barzani şemsiyesi! Erbil'de ikinci YPG-Şam görüşmesi: Tom Barrack da katılacak
Son dakika haberi... YPG ve Şam tarafları, ABD'nin katılımıyla Erbil'de Barzanilerin masasına oturacak. Görüşmede entegrasyon anlaşmasının masaya yatırılacağı öğrenildi. Ankara ise net. Güvenlik kaynakları "Entegrasyon olmazsa operasyonlar ilerler" dedi.
Suriye'de fiilen çöken SDG'ye Barzaniler şemsiyle açtı. 4 günlük ateşkes sürecini YPG kasıtlı olarak ihlal ederken; Barzani yönetimi PKK'lıların Semelka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye girmesine izin verdi.
Dahası YPG'ye askeri ve lojistik destek sağlayan yine Barzaniler oldu.
ABD YPG'Yİ KULLANIP ATTI
Mevcut konjonktürde ABD önceliklerinin değiştiğini belirtip SDG'ye ihtiyaç kalmadığını açıkladı.
Trump'ın "Muhatabım Şam" çıkışı ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın "SDG'nin sahadaki birincil önceliği" sona erdi sözleri ABD'nin YPG'yi kullanıp attığını gösterdi.
Suriye, meseleyi suhuletle çözmek için "Haseke"özelinde yeni bir anlaşma önerdi. 4 günlük ateşkes ilan edildi. ABD'den de YPG'ye "entegre olun" uyarısı geldi.
Tüm bu yaşananların gölgesinde YPG ve Şam tarafları, ABD'nin katılımıyla Erbil'de Barzanilerin masasına oturacak.
ERBİL'DE İKİNCİ YPG-ŞAM GÖRÜŞMESİ
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, KDP Başkanı Mesud Barzani, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack görüşmede yer alacak.
Görüşmede entegrasyon anlaşmasının masaya yatırılacağı öğrenildi.