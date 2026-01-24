Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye rüşvet göndermesi: Uğur Mumcu mesajı fitili ateşledi
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu’yu andığı mesajda “rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçiler” vurgusu yaparak CHP içindeki yolsuzluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
CHP kurultaylarındaki şaibe iddiasını kamuoyunda ilk kez gündeme getiren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda kullandığı ifadelerle parti içindeki yolsuzluk ve rüşvet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Kılıçdaroğlu'nun, isim vermeden "rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçiler" vurgusu yapması, mesajın doğrudan CHP içindeki mevcut güç yapısına ve Ekrem İmamoğlu çevresine yönelik olduğu şeklinde yorumlandı.
"RÜŞVET YOLUYLA TESLİM ALINMIŞ SİYASETÇİLER" VURGUSU
Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anarken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütlerinin, uyuşturucu çetelerinin, milletin kanını emen baronların, rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçilerin ve bürokratların hedefinde mesleğini korkusuzca yerine getirmiş bir gazeteciydi. Halkın haber alma özgürlüğüne sonuna kadar bağlı kaldı ve bunun bedelini de canıyla ödedi. Gazetecilik mesleğinin yüz akı merhum Uğur Mumcu'yu, katledilişinin 33. yılında saygı ve rahmetle anıyorum."
Mesajda yer alan "rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçiler" ifadesi, CHP'de son dönemde gündemden düşmeyen İBB merkezli yolsuzluk iddialarıyla birlikte okundu.
"CHP RÜŞVET ÇARKININ MÜTEAHHİTLERİYLE ANILAMAZ" RESTİ
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, geçtiğimiz aylarda yaptığı ve parti içinde büyük yankı uyandıran açıklamalarını da yeniden gündeme taşıdı.
Kasım ayında yaptığı manifesto niteliğindeki çağrıda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:
"Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir."
Bu sözler, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar ve İmamoğlu Suç Örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun adının karıştığı rüşvet ve yolsuzluklar için, "hesap verme çağrısı" olarak değerlendirilmişti.
"HESAP VERMEK CHP'LİNİN NAMUS BORCUDUR"
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir başka açıklamasında da parti yönetimine açık bir uyarıda bulunmuştu.
"Hesap vermekten kaçmamak gerek. CHP derhal arınmalıdır. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti savrulabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz."
İMAMOĞLU'NA İSİM VERMEDEN MESAJ
Kılıçdaroğlu'nun Uğur Mumcu mesajı ve önceki çıkışları, CHP içindeki güç mücadelesi bağlamında satır aralarına yerleştirilen net mesajlar olarak değerlendiriliyor.
İBB'ye yönelik soruşturmalar, belediyelerdeki para trafiği iddiaları ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına uzanan süreç hatırlandığında, "CHP rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz" sözlerinin doğrudan bu çevreyi hedef aldığı yorumları yapılmıştı.
Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun Uğur Mumcu mesajı, yalnızca bir anma değil; CHP içinde uzun süredir bastırılan yolsuzluk tartışmalarının ve liderlik krizinin yeniden su yüzüne çıktığı bir siyasi uyarı olarak kayda geçti.