Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye rüşvet göndermesi: Uğur Mumcu mesajı fitili ateşledi

Kılıçdaroğlu'nun, isim vermeden "rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçiler" vurgusu yapması, mesajın doğrudan CHP içindeki mevcut güç yapısına ve Ekrem İmamoğlu çevresine yönelik olduğu şeklinde yorumlandı.

CHP kurultaylarındaki şaibe iddiasını kamuoyunda ilk kez gündeme getiren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda kullandığı ifadelerle parti içindeki yolsuzluk ve rüşvet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"Terör örgütlerinin, uyuşturucu çetelerinin, milletin kanını emen baronların, rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçilerin ve bürokratların hedefinde mesleğini korkusuzca yerine getirmiş bir gazeteciydi. Halkın haber alma özgürlüğüne sonuna kadar bağlı kaldı ve bunun bedelini de canıyla ödedi. Gazetecilik mesleğinin yüz akı merhum Uğur Mumcu'yu, katledilişinin 33. yılında saygı ve rahmetle anıyorum."

Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anarken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP RÜŞVET ÇARKININ MÜTEAHHİTLERİYLE ANILAMAZ" RESTİ

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, geçtiğimiz aylarda yaptığı ve parti içinde büyük yankı uyandıran açıklamalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Kasım ayında yaptığı manifesto niteliğindeki çağrıda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir."

Bu sözler, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar ve İmamoğlu Suç Örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun adının karıştığı rüşvet ve yolsuzluklar için, "hesap verme çağrısı" olarak değerlendirilmişti.