Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Mısır turu: Masada Gazze var

Türk savunma sanayi ürünleriyle yakından ilgilenen Suudi Arabistan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'a talip olduğu bunun yanı sıra Altay ana muharebe tankı ve hava savunma sistemleri noktasında da taleplerinin olduğu bildirildi.

Savuma sanayi ürünleriyle birlikte Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak bir savunma grubu kurup kurmayacağı yine bu ziyaretlerde masaya gelecek konular arasında yer alıyor.