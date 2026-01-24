Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Mısır turu: Masada Gazze var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat’ta Suudi Arabistan, 4 Şubat’ta Mısır’a ziyaret gerçekleştirecek. Kritik ziyaretlerde Gazze’nin yeniden inşası, savunma sanayii iş birlikleri, Doğu Akdeniz dengeleri ve terörle mücadele masaya yatırılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayı ile birlikte dış politika trafiğini hızlandırıyor.Başkan Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'a gidecek
SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR'A ZİYARET
3 Şubat'ta Suudi Arabistan'a, 4 Şubat'ta ise Mısır'a gitmesi beklenen Başkan Erdoğan'ın gündeminde Gazze'nin yeniden inşasından dev savunma sanayii iş birliklerine, Doğu Akdeniz dengelerinden terörle mücadeleye kadar çok sayıda stratejik başlık yer alıyor.
BARIŞ KURULU HANGİ ADIMLARI ATACAK?
Barış Kurulu'nun Gazze'de atacağı adımların masaya geleceği ziyaretlerde finansman noktasında Suudi Arabistan'ın önemli bir yer tutması bekleniyor.
SAVUNMA SANAYİİNDE DEV İŞ BİRLİĞİ: KAAN VE ALTAY MASADA
Suudi Arabistan ziyaretinin en kritik başlıklarından biri Türkiye'nin savunma sistemleri olacak.
Türk savunma sanayi ürünleriyle yakından ilgilenen Suudi Arabistan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'a talip olduğu bunun yanı sıra Altay ana muharebe tankı ve hava savunma sistemleri noktasında da taleplerinin olduğu bildirildi.
ORTA DOĞU'DA YENİ SAVUNMA
Savuma sanayi ürünleriyle birlikte Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak bir savunma grubu kurup kurmayacağı yine bu ziyaretlerde masaya gelecek konular arasında yer alıyor.
DOĞU AKDENİZ'DE YENİ İŞ BİRLİKLERİ
2024 yılında Mısır'la imzalanan 17 anlaşma sonrası yakınlaşan ilişkilerin atılacak yeni imzalarla yeni bir boyuta taşınması bekleniyor. Görüşmede Gazze konusunun ana gündem maddesi olacağı ifade edilirken insani yardımların artırılması bu görüşmelerde değerlendirilecek. Başkan Erdoğan ve Sİsi görüşmesinde Doğu Akdeniz'de atılacak adımlar da gündeme gelecek