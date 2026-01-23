CHP'li İzmir Belediyesi'nin İZFAŞ’taki kripto skandalı patladı! Usulsüzlüğü bildiren müdür tazminatsız işten atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık Şirketi İZFAŞ'ta bilgi işlem müdürü olarak çalışan ve tespit ettiği usulsüzlükleri Cemil Tugay'a ileten Gürkan Arıkan, tazminatsız olarak işten atıldı. Bunun üzerine CİMER'e ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Arıkan, usulsüzlükleri tek tek sıraladı. Şirketin yazılım hizmeti aldığı taşeron firma ve bazı İzfaş çalışanlarının, yüksek fiyatlarla satın alınan elektronik malzemeleri kullanarak yasa dışı kripto para ürettiği, elde edilen gelirin taşeron şirket ve üretime katılan İzfaş çalışanları arasında paylaşıldığı öne sürüldü. Üretim nedeniyle gelen yüksek elektrik faturalarını ise İZFAŞ ödedi.

Taşeron firmanın, kripto para üretiminde çalışan personelleri, aileleriyle birlikte, lüks otellerde tatile gönderdiği, 5 milyon liralık envantere kayıtlı elektronik malzemenin el altından satıldığını, etkinliklerde satılan biletlerin paralarının, bireysel hesaplara aktarıldığını öne sürdü. İZFAŞ'ın konser ve canlı yayınlarla ilgili hizmet alımı yaptığı ajans firmasının, çalışanların eşlerinin hesaplarına yüklü miktarlarda para transferi yaptığı öne sürüldü. Şikayet üzerine gerekli inceleme ve araştırmaların başlatılacağı öğrenildi.



PARALARI PAYLAŞTILAR

TAKVİM'ekonuşan Arıkan, yolsuzluğun boyutunun 50 milyon lirayı bulabileceğini, bunun soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını belirterek, "İZFAŞ'ta 2023'de yüksek fiyatlarla satın alınan elektronik malzemeler kullanılarak yasa dışı kripto para üretimi gerçekleştirildi.



Gaziemir'dekiFuar İzmir'in elektrik altyapısı kullanılarak kripto para borsasında yapılan işlemlerden haksız kazanç elde ettiler. Gelen yüksek miktarlardaki elektrik faturaları da İZFAŞ'a ödetildi. Olayı fark edip belgeleriyle birlikte şirket üst yönetimine rapor ettim. Ancak dönemin şirket yöneticileri tarafından görevden alınıp başka bir şirkete gönderildim. Sonra göreve tekrar döndüğümde, yasa dışı kripto para üretiminin devam ettiğini gördüm. Elde edilen paraların, çalışanların belirlediği bireysel hesaplara aktarıldığını öğrendim"dedi.

Haber: Ertan Gürcaner