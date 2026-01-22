Cezaevine sadece kıyafet götürmüş! Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten çarpıcı açıklamalar: "Gözlerini kaçırdı ben baktım"

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili Kervan Eminoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de bilgi almak üzere Yalova Adliyesi'ne geldi. (DHA)

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül 2025'te düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili bugün Yalova Adliyesi'ne gelen oğlu Tuğberk Yağız Gülter, gazetecilere, tutuklanan kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınan eski nişanlısı Kervan E. ile ilgili gelişmeyi takip etmek ve dosya savcılarıyla görüşmek için burada bulunduğunu söyledi.

Tuğberk Yağız Gülter,"Kervan E. ile yüz yüze geldiniz mi?"soru üzerine, "Evet geldim. Bir şey sormadım. Kendisiyle sohbet edeceğim bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"Azmettiriciliği iddiası vardı. Siz ne düşünüyorsunuz?"sorusunu Gülter, "Savcılık makamı, yetkili makamlar da zaten bu işin en doğrusunu ve noktası noktasına tespitini bilen kişiler." diye yanıtladı.