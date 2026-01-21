Güllü'nün ölümünde gözaltına alınan Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan hakkında karar!
Son dakika: Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter'in 'Kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, serbest bırakıldı.
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in 'Kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı Tuğyan'ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu adliyeye sevk edildi
'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.
Teknik ve fiziki takip sonrası daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi.
Tuğyan Ülkem Gülter,'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu da dün ifadesi için Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İfadenin ardından 'Kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bu sabah adliyeye sevk edildi.
HAKKINDA KARAR VERİLDİ
"Kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla savcılıkta ifadesi alınan Kervan E, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kervan E, çıkarıldığı hakimlikçe söz konusu adli kontrol tedbirleri uygulanması şartıyla salıverildi.
Bu arada Kervan E'nin olay gecesi 01.50'de Tuğyan Ülkem Gülter'e attıktan sonra sildiği mesajlarla ilgili soruya cevap veremediği, ayrıca incelenmek üzere Kervan E'nin idrar ve kan örneklerinin alındığı öğrenildi.
MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI
Soruşturma kapsamında incelenen yeni mesajlaşmalara göre, Tuğyan Ülkem Gülter'in darp edilmiş halde çektiği bir videoyu sevgilisi Kervan'a gönderdiği belirlendi. Görüntülerde yüzünün kan içinde olduğu görülen Tuğyan, sevgilisinin "Bunu kim yaptı?" sorusuna "Annem"yanıtını verdi.
Mesajlaşmaların ilerleyen bölümlerinde olayın seyrini değiştiren ifadeler yer aldı. Kervan'ın, Tuğyan'ın ablasına atıfta bulunarak "Ablan Melek'e 'kendi kendine yapmış' demiş"mesajını göndermesi üzerine Tuğyan'ın geri adım attığı görüldü. Kısa süre sonra annesini suçlamasının gerçeği yansıtmadığını kabul eden Tuğyan, "Doğru söylüyor sinir krizi geçirdim" ifadelerini kullandı.
Soruşturma dosyasındaki bir diğer çarpıcı unsur ise Tuğyan'ın ailesine yönelik mesajlarında kullandığı sert ifadeler oldu. Mesajlaşmalardan birinde geçen "Gebersinler"sözlerinin, savcılık tarafından dosyadaki önemli deliller arasında değerlendirildiği öğrenildi.