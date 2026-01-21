Güllü'nün ölümünde gözaltına alınan Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan hakkında karar!

Kervan Eminoğlu ve Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter (Takvim.com.tr)

MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında incelenen yeni mesajlaşmalara göre, Tuğyan Ülkem Gülter'in darp edilmiş halde çektiği bir videoyu sevgilisi Kervan'a gönderdiği belirlendi. Görüntülerde yüzünün kan içinde olduğu görülen Tuğyan, sevgilisinin "Bunu kim yaptı?" sorusuna "Annem"yanıtını verdi.

Mesajlaşmaların ilerleyen bölümlerinde olayın seyrini değiştiren ifadeler yer aldı. Kervan'ın, Tuğyan'ın ablasına atıfta bulunarak "Ablan Melek'e 'kendi kendine yapmış' demiş"mesajını göndermesi üzerine Tuğyan'ın geri adım attığı görüldü. Kısa süre sonra annesini suçlamasının gerçeği yansıtmadığını kabul eden Tuğyan, "Doğru söylüyor sinir krizi geçirdim" ifadelerini kullandı.

Soruşturma dosyasındaki bir diğer çarpıcı unsur ise Tuğyan'ın ailesine yönelik mesajlarında kullandığı sert ifadeler oldu. Mesajlaşmalardan birinde geçen "Gebersinler"sözlerinin, savcılık tarafından dosyadaki önemli deliller arasında değerlendirildiği öğrenildi.