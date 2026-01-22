Esat Yontunç uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı

Esat Yontunç'un sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

İLK UÇAKLA ÜLKEME DÖNECEĞİM

Yakalama kararının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim."ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU? Yontunç hakkında yakalama kararının fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından çıkarıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah erken saatlerinde düğmeye basıldı. Magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı 7 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte, dev ilaç firması Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

FUHUŞ VE UYUŞTURUCU KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇLAMASI!

Yurt dışında firari olduğu saptanan şüphelilerden birinin kimliği ortaya çıktı. Bu ismin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu açıklandı. Yontunç hakkında dün yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç'a yöneltilen suçlamaların da fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçları olduğu açıklanmıştı.