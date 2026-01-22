Esat Yontuç uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı

Esat Yontunç'un sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

İLK UÇAKLA ÜLKEME DÖNECEĞİM

Yakalama kararının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim."ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU? Yontunç hakkında yakalama kararının fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından çıkarıldığı bildirildi.



