Esat Yontuç uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı
Son dakika haberi! Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı.
İLK UÇAKLA ÜLKEME DÖNECEĞİM
Yakalama kararının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim."ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Yontunç hakkında yakalama kararının fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından çıkarıldığı bildirildi.