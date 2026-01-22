CHP’li Özgür Özel parti içi tasfiyelerinde hız kesmiyor! Bu sefer de Erzincan İl Başkanı’nı görevden aldı

G öreve geldikten sonraki ilk 10 aylık süreçte 400'e yakın partiliyi disipline sevk ettiren, muhalif kanatta yer alan ilçe başkanlarını ise hiçbir açıklama yapmadan görevden alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel , attığı son adımla bir kez daha tartışmalara yol açtı. Parti yönetiminin, 3 ay önce oybirliğiyle Erzincan il başkanı seçilen Yalçın Tanrıverdi'yi ve yönetimini ani bir kararla görevden alması tepkileri artırdı.

Tasfiye edilen CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi

SEBEBİNİ KENDİ DE BİLMİYOR

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre Görevden alma kararının, tüzüğün 25. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı. Söz konusu fıkra, "görev ve sorumlulukları yerine getirmemek, partinin ilkelerine ve amaçlarına aykırı hareket etmek, mali yükümlülükleri yerine getirmemek" gibi ihlalleri içeriyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de etkin bir siyasi olduğu öğrenilen Tanrıverdi'ye yönelik bu karar il örgütünde de karışıklığa sebep oldu. Tanrıverdi'nin bile neden görevden alındığını bilmediği öğrenilirken, parti içerisinde bir kesim "çatlak seslere yönelik yeni operasyon" yorumunu yapıyor.