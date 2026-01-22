Başkan Erdoğan Davos’ta yaşananları hatırlattı: Dünya bizim dediğimiz yere geliyor | "Kurt-kuzu" hikayesi

Emmanuel Macron, "Bu; uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı, kuralların olmadığı bir dünyaya doğru bir kayma. Yalnızca en güçlünün hukukunun geçerli olduğu ve emperyal emellerin yeniden su yüzüne çıktığı bir düzen." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN UYARILARI BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKTI Bu açıklamalar Başkan Erdoğan'ın hem yıllar önce ortaya koyduğu vizyonu hem de 7 Ocak'taki "Masada olmayan menüde olur" sözünü hatırlattı.

"Dünya bizim dediğimize geliyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şu ifadelerini kullandı:

"Türkiye, özellikle komşumuz Suriye'de olduğu gibi fedakarlıklarımızın, emeklerimizin; tarihin ve vicdanın doğru tarafında durmanın semeresini toplayacağımız farklı bir döneme giriyoruz. Nasıl 13,5 yıl boyunca bizi eleştirenler, sırf ülkemize sığınan muhacirlere ensarlık yaptığımız için bizi topa tutanlar şimdi bize hak veriyorsa, emin olun aynısı yarın başka alanlarda da yaşanacak. Bugün bizi sırf anlamadıkları için acımasızca eleştirenler, yarın büyük bir mahcubiyet içinde hakkımızı teslim etmek zorunda kalacaklar. Ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için verdiğimiz çok boyutlu mücadelenin değeri gelecekte daha iyi anlaşılacak, daha net görülecek. Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor. Bizim küresel siyasete dair yıllardır yaptığımız eleştirilerin haklılığı bugün ortaya çıkıyor. Davos'ta yapılan tartışmaları inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz.

Doğruları cesaretle haykırdığımız için yıllardır bize demediklerini bırakmayanlar; şimdi bakıyorsunuz bizimle aynı cümleleri kuruyor, küresel adaletsizliklerden, küresel sistemin çarpıklıklarından bahsediyor. Tekrar ediyorum; birileri umutsuzluk yaymaya çalışabilir. Felaket tellalları 23 yıldır yaptıkları gibi yine karamsar tablolar çizebilir. Bunların hiçbirine aldırmayacağız. Ekonomik tetikçilerin 'öngörü' diye pazarladıkları karanlık senaryolarına prim vermeyeceğiz. Şundan buradaki tüm kardeşlerim emin olsun: Türkiye'nin yolu da, bahtı da hamdolsun açıktır."