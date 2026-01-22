Başkan Erdoğan Davos’ta yaşananları hatırlattı: Dünya bizim dediğimiz yere geliyor | "Kurt-kuzu" hikayesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 yıl önce Avrupa Birliği’ne yönelik yaptığı "kurt-kuzu" benzetmesi ve küresel düzene dair uyarıları, Davos’ta gelen "Eski düzen bitti" itiraflarıyla doğrulandı. Kanada Başbakanı Mark Carney ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamalarıyla Batı merkezli sistemin çöktüğü açıkça dile getirilirken, Başkan Erdoğan bugün yaptığı konuşmada "Dünya bizim dediğimiz yere geliyor" diyerek yıllardır savunduğu küresel adalet ve güç dengesi eleştirilerinde haklı çıktığını vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında Avrupa Birliği'ne yönelik yaptığı "kurt-kuzu" benzetmesi, aradan geçen 13 yılın ardından Davos'ta yapılan açıklamalarla yeniden gündeme geldi.
13 YIL ÖNCEKİ UYARI GÜNDEMDE
Başkan Erdoğan, 13 yıl önce AB'ye hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bizim AB'nin kapısını çalışımız sene 1959. 1963'te resmi müracaatımız var. 50 yıldır biz hala kapıdayız. Bize 'şunu yapamadınız' diyemediler. Yani siz birisine olumsuz cevap vermek istiyorsanız bahaneler çoktur, bahaneleri uydurabilirsiniz. Bizde bir fıkra var. Kurt kuzuyu yiyecek. Kuzu diyor ki 'ne yaptım da beni yiyeceksin.' Kurt diyor ki 'Suyu bulandırdın.' Ve tutup kuzuyu yiyor. Bugüne kadar hep böyle geldi ama böyle gidecek değil. Biz de kuzu değiliz. Fakat biz sabırla devam ediyoruz. Ama bu nereye kadar olur o ayrı konu. Tabi bir yerde de biz de artık noktayı koyarız."
O çıkış, bugün Davos'ta yapılan değerlendirmelerle yeniden anlam kazandı.
DAVOS'TA "ESKİ DÜZEN BİTTİ" İTİRAFI
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, küresel sistemde yaşanan kopuşa dikkat çekti. Carney, eski düzenin geri gelmeyeceğini net sözlerle ifade etti.
Carney, "Açık konuşayım, bir geçiş döneminde değil, bir kopuşun ortasındayız. Eski düzen geri gelmeyecek. Yasını tutmamalıyız. Son 20 yılda finans, sağlık, enerji ve jeopolitik alanlarındaki bir dizi kriz, aşırı küresel entegrasyonun risklerini ortaya koydu."dedi.
Orta ölçekli ülkelerin karşı karşıya olduğu tehdide de işaret eden Carney, "Kurallara dayalı uluslararası düzenin hala anlatıldığı gibi işliyormuş gibi konuşmayı bırakmak gerekiyor. Mevcut durumun adını koyalım: En güçlülerin ekonomik bütünleşmeyi baskı aracı olarak kullandığı, giderek sertleşen bir büyük güç rekabeti sistemi." ifadelerini kullandı.
"MASADA OLMAYAN MENÜDE OLUR"
Büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu silah, tarifeleri ise koz olarak kullandığını söyleyen Carney' "Orta güçler birlikte hareket etmeli, çünkü masada olmazsak menüde oluruz." dedi.
ERDOĞAN'IN UYARILARI BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKTI
Bu açıklamalar Başkan Erdoğan'ın hem yıllar önce ortaya koyduğu vizyonu hem de 7 Ocak'taki "Masada olmayan menüde olur" sözünü hatırlattı.
Erdoğan 7 Ocak'ta yapılan AK Parti grup toplantısında şunları söylemişti:
"Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin, hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası, yıllardır başka ülkeleri tedip ve tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız."
MACRON DA BATI MERKEZLİ DÜZENE DİKKAT ÇEKTİ
Davos'ta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da benzer bir tabloya işaret etti. Macron, Batı merkezli düzenin çöktüğünü söyledi.
Emmanuel Macron, "Bu; uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı, kuralların olmadığı bir dünyaya doğru bir kayma. Yalnızca en güçlünün hukukunun geçerli olduğu ve emperyal emellerin yeniden su yüzüne çıktığı bir düzen." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN: DÜNYA BİZİM DEDİĞİMİZ YERE GELİYOR
Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Dünya bizim dediğimiz yere geliyor"ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şu ifadelerini kullandı:
"Türkiye, özellikle komşumuz Suriye'de olduğu gibi fedakarlıklarımızın, emeklerimizin; tarihin ve vicdanın doğru tarafında durmanın semeresini toplayacağımız farklı bir döneme giriyoruz. Nasıl 13,5 yıl boyunca bizi eleştirenler, sırf ülkemize sığınan muhacirlere ensarlık yaptığımız için bizi topa tutanlar şimdi bize hak veriyorsa, emin olun aynısı yarın başka alanlarda da yaşanacak. Bugün bizi sırf anlamadıkları için acımasızca eleştirenler, yarın büyük bir mahcubiyet içinde hakkımızı teslim etmek zorunda kalacaklar. Ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için verdiğimiz çok boyutlu mücadelenin değeri gelecekte daha iyi anlaşılacak, daha net görülecek. Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor. Bizim küresel siyasete dair yıllardır yaptığımız eleştirilerin haklılığı bugün ortaya çıkıyor. Davos'ta yapılan tartışmaları inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz.
Doğruları cesaretle haykırdığımız için yıllardır bize demediklerini bırakmayanlar; şimdi bakıyorsunuz bizimle aynı cümleleri kuruyor, küresel adaletsizliklerden, küresel sistemin çarpıklıklarından bahsediyor. Tekrar ediyorum; birileri umutsuzluk yaymaya çalışabilir. Felaket tellalları 23 yıldır yaptıkları gibi yine karamsar tablolar çizebilir. Bunların hiçbirine aldırmayacağız. Ekonomik tetikçilerin 'öngörü' diye pazarladıkları karanlık senaryolarına prim vermeyeceğiz. Şundan buradaki tüm kardeşlerim emin olsun: Türkiye'nin yolu da, bahtı da hamdolsun açıktır."