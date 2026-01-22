Adnan Oktar'ın sağ kolu Serdar Dayanık yakalandı
Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden Serdar Dayanık, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Dayanık'ın Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dayanık, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hakkında 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen Serdar Dayanık'ın, işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.
ÖRGÜT SEMPATİZANLARININ İMAMIYDIM" DEMİŞTİ
Serdar Dayanık, daha önce verdiği ifadelerde yaklaşık 30 yıl boyunca Adnan Oktar'ın müridi olduğunu, örgüt yapılanması içinde Anadolu ve Avrupa'da faaliyet gösteren yaklaşık 1000 kişilik bir sempatizan grubunu yönettiğini anlatmıştı. Dayanık, bu grubun örgütün maddi kaynak ve sömürü ağının önemli bir parçası olduğunu belirtmişti.
CİNSEL İSTİSMAR VE ŞANTAJ SİSTEMİNE İLİŞKİN İTİRAFLAR
Örgüt içindeki yapıya dair çarpıcı itiraflarda bulunan Dayanık, ifadelerinde cinsel istismar, yaşı küçük kız çocuklarına yönelik suçlar, "turnike sistemi", tehdit, şantaj ve dolandırıcılık yöntemlerinin örgüt içinde sistematik şekilde uygulandığını söylemişti. Bu itirafların ardından Dayanık, bir süre İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi'nde tutuklu kalmış, daha sonra tahliye edilmişti.
Dayanık'ın açıklamalarının ardından, örgütle bağlantılı 3 önemli ismin daha itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu da kamuoyuna yansımıştı.