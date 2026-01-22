Adnan Oktar'ın sağ kolu Serdar Dayanık yakalandı

ÖRGÜT SEMPATİZANLARININ İMAMIYDIM" DEMİŞTİ

Serdar Dayanık, daha önce verdiği ifadelerde yaklaşık 30 yıl boyunca Adnan Oktar'ın müridi olduğunu, örgüt yapılanması içinde Anadolu ve Avrupa'da faaliyet gösteren yaklaşık 1000 kişilik bir sempatizan grubunu yönettiğini anlatmıştı. Dayanık, bu grubun örgütün maddi kaynak ve sömürü ağının önemli bir parçası olduğunu belirtmişti.