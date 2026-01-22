PODCAST CANLI YAYIN

2 İETT otobüsü Sancaktepe'de zincirleme kazaya karıştı: 5 kişi yaralandı

Sancaktepe'de, 2'si İETT otobüsü 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Giriş Tarihi:
2 İETT otobüsü Sancaktepe'de zincirleme kazaya karıştı: 5 kişi yaralandı

Sancaktepe'de, 2'si İETT otobüsü 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


2 İETT OTOBÜSÜ ZİNCERLEME KAZAYA KARIŞTI

Atatürk Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen 2 İETT otobüsü, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme kaza yaptı.

Olay yeri (DHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri (DHA)

Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Esenlerde kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girdiği anlar kamerada: Bir kişi son anda kurtuldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler