Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin burada savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah erken saatlerinde düğmeye basıldı. Magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler hakkında gözaltı kararı verildi.

Abdullah Gençal (Takvim.com.tr)

4 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Bilal Hancı (Takvim.com.tr/Arşiv)

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü. Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği alındı.

İbrahim Barut ve annesi (Takvim.com.tr/Arşiv)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Mehmet Üstündağ (Sosyal medya)

Şüphelilerin burada savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.

