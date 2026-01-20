Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin burada savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah erken saatlerinde düğmeye basıldı. Magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler hakkında gözaltı kararı verildi.
4 İSİM GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI
Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü. Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin burada savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.