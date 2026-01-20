PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal ile bir araya geldiği anları paylaştı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal ile bir araya geldiği anların fotoğraflarını yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında basketbol topu ve Türkiye bayrağı emojilerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan paylaşımında basketbol topu ve Türkiye bayrağı emojilerine yer verdi.

Başkan Erdoğan ve Shaquille O'Neal (Sosyal medya)

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Basketbol dünyasının efsane isimlerinden olan O'Neal ve Başkan Erdoğan basketbol topunu imzalarken parkede samimi görüntüler ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan ve Shaquille O'Neal (Sosyal medya)

SOHBET ETTİLER

Parke üzerinde elinde basketbol topuyla poz veren iki isim tokalaşarak sohbet etti.

