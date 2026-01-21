FETÖ'ye verdiği rüşvetle kurtulamadı: Örgüte euro dağıtan Türk baron Çetin Gören enselendi
Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede tarihinin en büyük operasyonlarını yürütüyor. Sadece kullanıcı ve satıcılar değil küresel çapta uyuşturucu ticareti yapan baronlar da tek tek yakalanıyor.
Türkiye, uyuşturucu baronlarına karşı son dönemde oldukça önemli operasyonlara imza attı. Bunların başında ise Atlantik'te 10 ton kokainle yakalanan "United S" gemisi ve bu sevkiyatın arkasındaki baron Çetin Gören şebekesi, Kolombiya'da"uyuşturucunun beyni" olarak bilinen Tolga Korkut ile Urfi Çetinkaya ve Haluk Şahin Çoruh gibi isimlerin yönettiği devasa suç organizasyonları yer aldı. Emniyet birimleriyle koordineli yürütülen soruşturmada sadece zehir tacirleri değil, suç gelirlerini aklayan finans ağları da tek tek deşifre edildi.
10 TON KOKAİN PLANINI YAPTI
İspanya açıklarında düzenlenen ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve çok sayıda Avrupa ülkesinin katıldığı "Beyaz Dalga" operasyonunda tuzların altına gizlenmiş 294 balya halinde tam 9 bin 994 kilogram kokain geçtiğimiz haftalarda ele geçirildi. Avrupa tarihinin en büyük yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçen operasyonda gemide bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 4 kişinin Türk olması Türk yetkili makamlarını harekete geçirirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce 2020'de yapılan Bataklık soruşturmasında tutuklanıp 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye ve beraat eden uyuşturucu baronu Çetin Gören ve bağlantılı 7 kişiyi gözaltına aldı. Gören'in 10 tonluk kokainin dağıtımını 3 kartel adına organize ettiği saptandı. Gören, daha önce de Interpol kaydının silinmesi için FETÖ'nün 'Hollanda abisi'ne elden 150 bin euro ve örgüte de toplamda 500 bin euro rüşvet veren bir isim olarak biliniyor.
KÜRESEL SEVKİYATIN KİLİT İSMİ
Küresel uyuşturucu ticaretinin bir diğer kilit ismi Kolombiya'da yakalandı. Almanya'daki tonlarca uyuşturucunun dağıtımından sorumlu olan ve hakkında yakalama kararı çıkınca Kolombiya'ya kaçan Tolga Korkut, liman kenti Barranquilla'da düzenlenen baskınla ele geçirildi. Kırmızı bültenle aranan ve "Uyuşturucunun Beyni" ismiyle bilinen Korkut'un, Güney Amerika-Avrupa hattındaki karmaşık lojistik yönetimi ve suç örgütleri arasındaki bağlantıları sağladığı deşifre edildi. Korkut, gizli laboratuvarlarda işlenen yüksek saflıktaki kokaini deniz ve hava yollarıyla Avrupa pazarına sokuyordu.
15 MİLYARLIK MAL VARLIĞINAEL KONULDU
Türkiye'ninkoordinesinde; İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eşzamanlı gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonu, ikinci dalgasıyla 22 ile yayıldı. SABAH'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, 5 farklı uluslararası suç örgütüne yönelik bu dev hamle sonucunda 3'ü elebaşı olmak üzere 138 kişi yakalanarak devasa bir yapı daha çökertildi. Şüphelilere ait 15 milyar liralık mal varlığına ise el konuldu.
KRİPTOLU HABERLEŞMESİSTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ
Türkmakamları, geçtiğimiz aylarda "SKY ECC" isimli kriptolu haberleşme sistemini deşifre etti. Mikrofon, kamera ve GPS özellikleri devre dışı bırakılmış özel telefonlar üzerinden yürütülen haberleşmelerin analiz edilmesiyle, Urfi Çetinkaya, Mehmet Unal, Naci Yılmaz, Abdullah Alp Üstün ve Haluk Şahin Çoruh'un elebaşılığını yaptığı suç örgütleri tespit edildi. "Basamak yöntemi" ile Güney Amerika ve Afrika'dan aldıkları uyuşturucuyu gemi ve balıkçı tekneleriyle Avrupa'ya, Balkanlar üzerinden ise Türkiye'ye sevk ettikleri belirlendi.