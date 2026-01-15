CHP’li Yavaş vatandaşa “sorun yok” dedi ASKİ aynı saatlerde Ankara'da suları kesti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün Ankara'da kuraklık ve altyapı sorunu nedeniyle yaşanan su kesintilerine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Ankara'da aylardır devam eden su kesintileri vatandaşın günlük hayatını felç ederken, Yavaş'tan kamuoyunun tepkisini çeken bir açıklama geldi. Yavaş, başkentte su sıkıntısı yaşanmadığını savundu. Başkentte su çilesi bitmiyor: Ankaralılar evlerine bidonlarla su taşıyor! KRİZİ İNKAR ETTİ



Mansur Yavaş, yaşanan su krizini inkâr ederek, kesintileri "algı operasyonu" olarak nitelendirdi. Yavaş açıklamasında, "Ankara susuz kaldı, evlerde su yok, Ankara çöktü" diye haberler yapılıyor. Kameraları alıp sokak sokak gezerek bu şehirde hayat durmuş gibi algı üretiyorlar. Amaç başarılı CHP'li belediyelere operasyon" ifadelerini kullandı.

Ankara'da su krizi devam ediyor (AA) ASKİ YAVAŞ'I YALANLADI



Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre Yavaş'ın "Ankara'da su problemi yok" açıklaması, ABB bünyesindeki ASKİ'nin resmi verileriyle çelişti. Yavaş'ın basın toplantısı yaptığı saatte ASKİ'nin internet sitesinde Ankara'nın pek çok ilçesinde "plansız ve arıza kaynaklı" su kesintileri yaşandığı duyuruldu. Kurumun resmi ilanları, Yavaş'ın sorun yok diyerek çizmeye çalıştığı pembe tablonun gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.