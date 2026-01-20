Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Mehmet Üstündağ gözaltına alındı!
Son dakika haberi! Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.
