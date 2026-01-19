78’liler girişimi sözcüsü Celalettin Can'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Barışı istemeyen halkını sevmiyordur"

Akil İnsanlar Heyeti'nde de yer alan, 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ile hem Terörsüz Türkiye hem de ABD'nin Venezuela operasyonu hakkında konuştu. SABAH'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre, Celalettin Can çok özel açıklamalarda bulundu:

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (AA)

Akil İnsanlar Heyetinde bulunmuş biri olarak, Terörsüz Türkiye Sürecine dair neler söylemek istersiniz?

Akil insanlar Grubuna tek taraf değil, iki tarafın önermesiyle seçildim. Aslında benim için ciddi bir fedakarlıktı. En çokta soldan saldırıya uğrayacağımı biliyordum, nedense benim bu heyete girmemi istemediler. Girince Erdoğan'ın adamı, milletvekili adayı, konum ve statü sahipliği gibi dedikodular yapıldı. Kendimden ve beni bilenlerden emindim... Erdoğan ile ilişkiye gelince... Saygılı ve iyi davrandı. Benimle olduğu gibi diğerleriyle de ilişkisinde ölçülü ve saygılı davranış içindeydi. Erdoğan'ın idare ettiği ve karşılıklı konuştuğumuz toplantılarda olsun, halk toplantılarında olsun, görüş belirtme konusunda fazlasıyla gerekeni yapmaya çalıştım. Şimdi de yeni bir dönem başladı. Kürt meselesinin çözülmesi ülkemiz açısından son derece önemli. PKK'nın silahı bırakması da önemli bir adım. Önemli olan barıştır. Barış ve Kardeşlik Komisyonu'nun bütün üyelerine çözüm sürecine dair dosya gönderdim. 1974- 80 döneminde çok arkadaşımı kaybettim. İki kardeşimi de bu yolda kaybettim. Emin olun en kötü barış savaştan iyidir. Bu süreci negatif eleştirenlere şunu sormak istiyorum, siz bunun yerine nasıl bir çözüm üretiyorsunuz?

Akil İnsanlar Heyetinde iyi ki yer aldım diyor musunuz?

Tabi ki iyi ki yer aldım diyorum. Asla pişman olmadım. Bütün eksikliklerine rağmen, o süreçte insanlar ölmemişti. Bu bile yeter.

CHP bu süreci yeterince desteklemiyor gibi bir algı var. Siz ne söylemek istersiniz?

Bu süreçte CHP lideri Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarından beklentim var. Sürece daha iyi yaklaşacaklarını düşünüyorum. Ama CHP'de ırkçılığa varma potansiyeli olan ulusalcı bir damar da var ve partide hala etkisi hissediliyor. Özel, hala bu damarı aşamadı. Baktığımız zaman, Kürt hareketi içinde barış için belli bir çaba ve samimiyet var. Bunu da görmek lazım. PKK içinde barışa en yakın isim her zaman Abdullah Öcalan'dı. PKK'yı da o ikna etti sürece... Şunu da söylemeliyim ki en Türkiyeci de odur. İnsanların ölmemesi, kan dökülmemesi, birbirlerini vurup kırmaması kadar iyi bir şey var mı? Barışı istemeyen halkını sevmiyor demektir. Siyaseti kandan bağımsız yapmak gerekiyor.

Türk bayrağı (AA)

15 TEMMUZ NET ŞEKİLDE DARBE GİRİŞİMİDİR

Türkiye'nin yakın tarihinde de 15 Temmuz Darbe Kalkışması yaşandı. Siz buna dair neler söylemek istersiniz?

15 Temmuz net şekilde darbe girişimidir. 15 Temmuz gecesi, Anadolu Ajansı beni aramıştı. Ben de darbe gecesinin erken saatlerinde onlara 'bu bir darbedir' demiş, tutumumu net ifade etmiştim. Zaten 78'liler Hareketi 12 Eylül darbesi ve bütün darbelerle yüzleşme ve hesaplaşma, darbe karşıtı demokrasi hareketi olarak kuruldu, kurucusu da benim... 26 yıl önce kuruldu ama koyduğu ilkelerden ve amacından da hiçbir şekilde sapmadı.

ABD VENEZUELA'NIN SERVETİNİN PEŞİNDE

Amerika'nın Venezuala'ya yönelik saldırısını nasıl değerlendirmeli...

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucuya ve teröre karşı aynı zaman diliminde bir operasyon başlattı. Peki, gerçekten öyle mi ? Yoksa bu tip ikna edici kavramları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Madura'yı ve eşini Amerika'ya kaçırma operasyonunu meşrulaştırmak için mi kullanıyor? Çok sürmedi operasyonun sabahında Trump'ın gerçek amacı ortaya çıktı. Meğerse, başta petrol olmak üzere Venezuela'nın zenginlik kaynaklarına el koymakmış asıl mesele. Bu bağlamda Trump Amerikası petro-dolar hegemonyasını dünyasal bir siyasi ve ekonomik yaklaşımla sağlamaya ve sürdürmeye çalışıyor. Bu amacına ulaşmak için sınır tanımaz bir hukuksuzlukla hareket ediyor. Trump, 'Venezuala petrolü bizimdir, biz satacağız ve biz kazanacağız' diyor. Bu operasyon aslında Venezuela eski devlet başkanı Hugo Chavez'in kurduğu ve hala yaşayan sol-sosyalist düzene karşı yapılmıştır. Bu açıdan Maduro bir araçtır aslında. Asıl amaç ifade ettiğim gibi Chavez'in bir şekilde hala yaşayan düzeninedir. Trump Amerikası o düzenin dengelerini bozmak, zayıf düşürmek ve tasfiye etmeyi amaç edinmiştir. Trump Amerika'sı Venezuela operasyonu üzerinden aynı zamanda petrol ve zengin yer altı kaynaklarına sahip hemen hemen bütün otoriter, totaliter ülke yönetimlerine de gerekli gördüğü mesajları vermiş oluyor.

Akil İnsanlar heyetinin İç Anadolu Bölgesi grubunda görev alan Celalettin Can (takvim.com.tr)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR LİDER

Ahmet Türk 'Terörsüz Türkiye süreci Erdoğan desteklediği için ilerliyor' demişti. Siz buna katılır mısınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider bunu kabul etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı bu sürece ne kadar sıcak yaklaşırsa, çözüm de o kadar hızlı olur. Ben akıl insanlar sürecinde yaşadım. Erdoğan çözüm sürecini istemeseydi, AK Parti tabanı sürece olumlu yaklaşmazdı. O süreçte Erdoğan ağırlığını koymuştu. Ve bundan dolayı muhafazakar kesim süreci destekledi.

CELALETTİN CAN KİMDİR?

78 kuşağının İstanbul Dev- Genç başkanıydı. 12 Eylül'de içeri alındı. 19 yıl 5 ay yattıktan sonra 1999'un sonlarına doğru cezasını tamamlayıp çıktı. Akil İnsanlar heyetinin İç Anadolu Bölgesi grubunda görev alan Celalettin Can, 78'liler Hareketi'nin sözcülüğünü yapmaktadır.