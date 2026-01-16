Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcısı FETÖ'cü Cemal Karaata adını değiştirdi

FETÖ'cü hain Qualia Counselling Services adlı şirkette çalışıyor (Takvim.com.tr)

Örgüt, Avrupa ve Amerika kıtasında firari olarak yaşayan bu casusluk şebekesinin önemli isimlerinin hayatını en iyi şekilde devam etmesini sağlıyor. Sadece lüks yaşamlarına devam etmiyor ayrıca örgüt tarafından en üst seviyede güvenlik önlemleri ile gizleniyorlar. Örgütün kritik isimleri güvenlikleri için bulundukları ülkelerde isim değişiklikleri yapıyor. Kendilerinin ve ailelerinin bazen farklı Türkçe isimler bazen de yabancı isimler kullandıkları tespit edildi.

Örgütün çeşitli bölge, eyalet ve ülke yapılanmalarında mahrem imamları görevlendirdiği, ABD'de faaliyet gösteren yüzlerce Charter School'da yine mahrem casuslarına çeşitli kadrolar veya ünvanlar altında maaş bağladığı da biliniyor.