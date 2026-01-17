Fahiş aidata neşter! Bakan Kurum duyurdu: Düzenleme Meclis'te
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş aidat artışlarına karşı kapsamlı bir yasal düzenlemenin Meclis gündemine geldiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle aidat zamları enflasyonla sınırlandırılacak, site yönetim şirketleri belgelendirilecek ve yılda en az bir kez denetlenecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 Bin Sosyal kura çekimi için bulunduğu Malatya'da fahiş aidat sorunu ile ilgili konuştu.Bakan Kurum'dan fahiş aidatlara neşter: Artış sınırı geliyor!
FAHİL AİDATA NEŞTER
Fahiş aidat problemine neşter vurulacak düzenlemenin yolda olduğunu belirten Bakan Kurum"Sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağımız düzenlememiz meclis gündemine geldi Aidatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık."dedi.
Bakan Kurum aidat artışlarının enflasyon oranının üzerinde olmayacağını söyledi ve "Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle; kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları enflasyon oranının üzerinde olmayacak." şeklinde konuştu.
SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DENETİM
Site yönetim şirketlerinin ez az yılda bir kez denetleneceğini söyleyen Bakan Kurum "Yine mevcut durumda site yönetimlerinin bir denetimi yoktu. Bunu da vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda değerlendirdik. Site yönetim şirketlerini Bakanlık olarak biz belgelendirip sınıflandıracağız. bu şirketleri de yılda en az 1 kez denetleyeceğiz. site sakinlerimizin şikayetiyle de bakanlık olarak hızlıca denetim başlatacağız." ifadelerini kullandı.