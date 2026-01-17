Fahiş aidata neşter! Bakan Kurum duyurdu: Düzenleme Meclis'te

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 Bin Sosyal kura çekimi için bulunduğu Malatya'da fahiş aidat sorunu ile ilgili konuştu.

Bakan Kurum'dan fahiş aidatlara neşter: Artış sınırı geliyor!

FAHİL AİDATA NEŞTER

Fahiş aidat problemine neşter vurulacak düzenlemenin yolda olduğunu belirten Bakan Kurum"Sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağımız düzenlememiz meclis gündemine geldi Aidatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık."dedi.

Bakan Kurum aidat artışlarının enflasyon oranının üzerinde olmayacağını söyledi ve "Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle; kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları enflasyon oranının üzerinde olmayacak." şeklinde konuştu.