Site sakinlerinin oluru olmadan keyfi aidat belirlemeye son! Yönetim önerecek kat malikleri onaylayacak

Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece fahiş site aidatlarının önüne geçilecek maddelerin yasalaşmasında bir adım daha atılmış oldu. Peki bundan sonra aidatlar nasıl belirlenecek? Yeni düzenleme fahiş aidatların önüne geçebilecek mi? Teklif ne içeriyor? İşte detaylar…

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37'inci maddesinde yapılan değişiklikle yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilmekte olup yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenerek aidat arttırma yetkisi kat maliklerine verilecek.

Kanun teklifi kapsamında, 634 sayılı kanun uyarınca site yöneticileri, belirledikleri avans mahiyetinde aidat miktarını talep etme ve avans bittiğinde yeniden toplama yetkisini haiz olduğu, yönetici, toplayacağı avans miktarını hiçbir sınırlama olmadan belirleyebilmekte ve belli usullere göre yedi gün içerisinde itiraz gelmesi durumunda ise konu kat malikleri genel kuruluna götürülmesine ilişkin maddede değişiklik yapıldı. Bu durum kamuoyunda site yöneticilerine sınırsız bir yetki tanındığı şeklinde algılanmakta ve kat maliklerinin mağduriyetine yol açmaktaydı.

Fahiş site aidatlarının önüne geçilecek maddelerin yasalaşmasında bir adım daha atıldı (AA)

Karar oranı beşte dört iken üçte iki olarak değiştirilecek (AA)

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK

Kararlar nasıl alınacak?

Kanun tasarısında, malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda, yönetim planlarının değiştirilmesinde karşılaşılan güçlükler sebebiyle karar oranı beşte dört iken üçte iki olarak değiştirilecek.

Projeler kat maliklerine mi sorulacak?

Yıl içinde geçici olarak ortaya çıkan işletme projeleri için gereken tutarlarda aidatlar yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda"İşletme projesinin yapılması"başlıklı 37'nci maddede yapılan değişiklikle birlikte "İşletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanır. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar yönetici, gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapar"düzenlemesi eklendi.

Artışlar nasıl olacak?

Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde geçici işletme projesi için öngörülen bedeller nedeniyle aidatlara yapılacak artış, yeniden değerleme oranını aşamayacak. Bunun dışında her yıl yeniden belirlenecek olan aidatlarda herhangi bir artış sınırı uygulanmayacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda aidatlar site yönetimi tarafından belirlenip kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.