Bebek Otel’in İşletme Müdürü itiraf etti: Baskından yarım saat önce ünlüler çıkış yaptı

Bebek Otel'in işletme müdürü Arif Altunbulak OTEL'İN MÜDÜRÜ ALTUNBULAK İTİRAF ETTİ: ÜSTLERİNİ ARAMIYORUZ



Geçtiğimiz günkü 26 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan 19 şüpheli arasında yer alan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım gibi kendisi de tutuklanan Bebek Otel'in işletme müdürü Arif Altunbulak ifadesinde, "Otelde uyuşturucunun kullanıldığını bilmiyorum. Bu uyuşturucunun otele nasıl girdiğine dair bilgim yoktur. Ancak otelde x-ray cihazı bulunmamaktadır. Gelen kişilerin üzerini aramadığımız için içeri girmiş olabilirler" dedi.

Bebek Otel



ÜNLÜ İSİMLER BASKINDAN YARIM SAAT ÖNCE AYRILDI



Emniyet güçlerinin, geçtiğimiz 28 Aralık gecesi otele yaptığı baskından yarım saat önce aralarında ünlü işadamları, sanat ve spor camiasının tanınmış simalarının otelden ayrıldıkları tespit edildi. İşletme müdürü Altunbulak bu durumu da ifadesinde şöyle aktardı: "Aramadan önce sanat, iş ve spor camiasının önemli isimleri 00.00 - 00.30 arasında ayrıldılar. Bazıları tekneyle ayrıldı. Ayrılanlarla ilgili kamera kayıtlar mevcuttur. Bu kişilerin aramadan 45 dakika önce nasıl ayrıldıklarını ben de bilmiyorum. Kendileriyle herhangi bir şekilde iletişimim olmamıştır."