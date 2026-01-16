Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 23 şüpheli adliyeye sevk edildi! Aralarında Ümit Karan ve Çağla Boz da var

İstanbul'daki "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan'ın da olduğu 23 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.