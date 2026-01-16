Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 23 şüpheli adliyeye sevk edildi! Aralarında Ümit Karan ve Çağla Boz da var
Son dakika haberi! Ünlülere yönelik “Uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan’ın da bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan oyuncu Çağla Boz'un evinde yapılan aramalarda 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi.
İstanbul'daki "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan'ın da olduğu 23 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
YENİ GÖZALTI
Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre ise yeni bir operasyon düzenlendi ve operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay, Deniz Berk Cengiz, oyuncu Çağla Boz ve Melis Sabah da bulunuyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda dün kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler bugün sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildi.
ÇAĞLA BOZ'UN EVİNDEN 11 ADET SENTETİK ECZA HAPI ÇIKTI
Gözaltına alınanlar arasında bulunan oyuncu Çağla Boz'un evinde yapılan aramalarda 11adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.