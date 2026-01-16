Türkiye teknolojinin kalbindeki cevher olan NTE'de zirvede!
Dijital çağın en stratejik ham maddesi olan nadir toprak elementleri, küresel güç savaşlarının merkezine oturdu. Çin’in hakimiyetine karşı denge arayışı sürerken, Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hız kazanan çalışmalarla Eskişehir Beylikova’da keşfedilen 694 milyon tonluk dev rezerv, Türkiye’yi teknoloji ve savunma sanayiinde oyun kurucu konuma taşıyor.
Sanayi devriminden bu yana ülkelerin kaderini belirleyen enerji ve yeraltı kaynakları, dijital çağda kabuk değiştiriyor. Savunma sanayiinden yeşil enerjiye, akıllı telefonlardan savaş uçaklarına kadar yüksek teknolojinin her alanında hayati önem taşıyan "Nadir Toprak Elementleri", artık küresel güç savaşlarının merkezinde yer alıyor.Yeni enerji yeni güç! Nadir toprak elementlerinde Türkiye sahnede
TÜRKİYE YARIŞTA BEN DE VARIM DİYOR
Çin'in mutlak hakimiyetine karşı dünya yeni arayışlar içindeyken, Türkiye'nin Eskişehir Beylikova'da keşfettiği 694 milyon tonluk dev rezerv, dengeleri kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Türkiye, Eskişehir ve Malatya'daki potansiyeliyle bu stratejik yarışta "ben de varım" diyor.
TEKNOLOJİNİN KALBİNDEKİ CEVHER: NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NEDİR?
Kimyasal olarak birbirine benzeyen 17 farklı elementten oluşan bu cevher grubu, modern dünyanın en kritik ham maddesi olarak kabul ediliyor. Bu minerallerin önemine değinen uzmanlar, "Kaan'ın motoru, elektrikli araçlar ve rüzgar türbinlerinde en çok neodimyum, demir ve bor mıknatısları kullanılıyor. Bu mıknatıslar motorun enerji ve elektrik üretmesini sağlayarak yeşil enerjiye geçişin anahtarını oluşturuyor" sözleriyle bu kritik süreci özetledi. Adları her ne kadar"nadir" olsa da, asıl zorluğun bu elementlerin ayrıştırılmasında yattığına dikkat çeken sektör temsilcileri,"Nadir toprak elementleri dünyanın pek çok yerinde var ancak ayrıştırılmaları ve uç ürüne dönüştürülmeleri oldukça zor ve maliyetli bir süreç gerektiriyor"ifadelerini kullandı.
KÜRESEL HEGEMONYA SAVAŞI: ÇİN VE DİĞERLERİ
Günümüzde nadir toprak elementleri sadece ticari bir ürün değil, aynı zamanda jeopolitik bir silah olarak kullanılıyor. Dünyadaki madencilik faaliyetlerinin yüzde 70'ini, işleme kapasitesinin ise yüzde 87'sini elinde bulunduran Çin, bu alanda kurduğu mutlak hakimiyetle Batılı ülkeleri zorluyor. Ticaret savaşlarının perde arkasını anlatan uzmanlar, "Çin'in bu elementlerin ihracatına kota koymasıyla Amerika adeta çılgına döndü. Bu elementler sadece teknolojik gelişmenin değil, aynı zamanda küresel gücün de anahtarı haline gelmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu. Verilere göre 44 milyon tonluk rezervle lider olan Çin'i, Brezilya ve Hindistan takip ederken; Avrupa Birliği otomotiv ve savunma sanayii için gerekli mıknatısların yüzde 98'ini hala Çin'den tedarik etmek zorunda kalıyor.
TÜRKİYE'NİN DEV KEŞFİ: DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ REZERVİ
Türkiye, son yıllarda attığı adımlarla bu küresel denklemde oyun kurucu bir pozisyona yükseliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden haritalarının çıkarılmasını sağlayan Berat Albayrak'ın girişimleriyle hız kazanan çalışmalar, tarihi bir keşifle sonuçlandı. Eskişehir Beylikova sahasında bulunan 694 milyon tonluk nadir toprak elementi cevheri, Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra dünyanın en büyük ikinci rezervi olarak tescillendi.
Bu keşfin ekonomik değerine vurgu yapan Berat Albayrak, "Bu teknolojiyi dönüştürdüğünüz zaman 200 dolarlık ham maddeyi 400 bin dolara satacak bir güce erişiyorsunuz. Bu bazen parayla bile satın alınamayan stratejik bir güçtür"sözleriyle Türkiye'nin ulaştığı potansiyeli aktardı. Sadece Eskişehir değil, Malatya'nın Hekimhan ve Kuluncak ilçelerindeki bulgular da Türkiye'nin bu alandaki elini güçlendiriyor.
"TEKNOLOJİ ÜRETMEK İSTİYORSANIZ BU ELEMENTLERE MECBURSUNUZ"
Nadir toprak elementlerinin ham madde olarak satılmasından ziyade uç ürüne dönüştürülmesinin önemine dikkat çeken uzmanlar, bor örneği üzerinden çarpıcı bir kıyaslama yaptı. Bir sektör temsilcisi, "Boru ham olarak satarsanız 150 dolar, bor karbür yaparsanız 1,5 milyon dolar ediyor. Nadir toprak elementlerini de mutlaka yüzde 99,5 saflıkta oksitler formuna getirip uç ürün olarak satmamız lazım" ifadelerini kullandı.
A Haber'e konuşan uzmanlar, "Teknoloji üretmek istiyorsanız nadir toprak elementleriniz olmak zorunda. Bunlar yeni çağın en temel ihtiyacıdır ve Türkiye'nin sahip olduğu bu büyük rezervler, küresel yarışta bize eşsiz bir fırsat sunuyor"sözleriyle Türkiye'nin dijital ve endüstriyel geleceğinin bu madenlerde yattığını vurguladı.