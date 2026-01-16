Türkiye teknolojinin kalbindeki cevher olan NTE'de zirvede!

NTE (AA)

TÜRKİYE'NİN DEV KEŞFİ: DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ REZERVİ

Türkiye, son yıllarda attığı adımlarla bu küresel denklemde oyun kurucu bir pozisyona yükseliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden haritalarının çıkarılmasını sağlayan Berat Albayrak'ın girişimleriyle hız kazanan çalışmalar, tarihi bir keşifle sonuçlandı. Eskişehir Beylikova sahasında bulunan 694 milyon tonluk nadir toprak elementi cevheri, Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra dünyanın en büyük ikinci rezervi olarak tescillendi.

Bu keşfin ekonomik değerine vurgu yapan Berat Albayrak, "Bu teknolojiyi dönüştürdüğünüz zaman 200 dolarlık ham maddeyi 400 bin dolara satacak bir güce erişiyorsunuz. Bu bazen parayla bile satın alınamayan stratejik bir güçtür"sözleriyle Türkiye'nin ulaştığı potansiyeli aktardı. Sadece Eskişehir değil, Malatya'nın Hekimhan ve Kuluncak ilçelerindeki bulgular da Türkiye'nin bu alandaki elini güçlendiriyor.