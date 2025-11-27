Nadir toprak elementlerinde büyük sıçrama: Eskişehir’in ardından yeni rota belli oldu

Türkiye son yıllardaki savunma sanayii, enerji teknolojileri ve yüksek katma değerli üretim alanlarında büyük dönüşümü sürerken, bu stratejinin en kritik başlıklarından biri de nadir toprak elementleri. Elektrikli araçlardan rüzgâr türbinlerine, füze güdüm sistemlerinden yarı iletken teknolojilerine kadar modern dünyanın kalbinde yer alan bu elementler, ülkelerin ekonomik ve teknolojik bağımsızlıklarını doğrudan etkiliyor.

Malatya’da nadir toprak elementi rezervi

Küresel ölçekte Çin'in neredeyse tekel haline getirdiği NTE üretimine alternatif oluşturmak isteyen Türkiye, yeni keşifler, analizler ve işleme tesisleriyle bu alanda önemli bir atılımın eşiğine gelmiş durumda. Türkiye'nin bu alandaki atılımına Malatya'dan da kritik bir gelişme eklendi. Hekimhan–Kuluncak hattında tespit edilen nadir toprak elementlerinde analiz aşamasına geçilmesi, hem bölgenin hem de Türkiye'nin stratejik maden yol haritasını yakından etkileyecek bir adım olarak değerlendiriliyor.