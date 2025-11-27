Nadir toprak elementlerinde büyük sıçrama: Eskişehir’in ardından yeni rota belli oldu
Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Yunus Gülmez A Haber yayınında yaptığı değerlendirmede Malatya’nın Kuluncak ilçesinde sürdürülen nadir toprak elementi arama ve analiz çalışmalarına ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı. Gülmez, bölgede 7 adet nadir toprak elementi bulunduğunu söyleyerek bu potansiyelin Türkiye açısından yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ileri teknoloji üretimi bakımından da kritik bir değer taşıdığını söyledi.
Türkiye son yıllardaki savunma sanayii, enerji teknolojileri ve yüksek katma değerli üretim alanlarında büyük dönüşümü sürerken, bu stratejinin en kritik başlıklarından biri de nadir toprak elementleri. Elektrikli araçlardan rüzgâr türbinlerine, füze güdüm sistemlerinden yarı iletken teknolojilerine kadar modern dünyanın kalbinde yer alan bu elementler, ülkelerin ekonomik ve teknolojik bağımsızlıklarını doğrudan etkiliyor.
Küresel ölçekte Çin'in neredeyse tekel haline getirdiği NTE üretimine alternatif oluşturmak isteyen Türkiye, yeni keşifler, analizler ve işleme tesisleriyle bu alanda önemli bir atılımın eşiğine gelmiş durumda. Türkiye'nin bu alandaki atılımına Malatya'dan da kritik bir gelişme eklendi. Hekimhan–Kuluncak hattında tespit edilen nadir toprak elementlerinde analiz aşamasına geçilmesi, hem bölgenin hem de Türkiye'nin stratejik maden yol haritasını yakından etkileyecek bir adım olarak değerlendiriliyor.
ESKİŞEHİR'DE PİLOT UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ, İKİNCİ İŞLEME TESİSİ DE YOLDA
Konuya ilişkin Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Yunus Gülmez, A Haber'e açıklamada, Hekimhan ve Kuluncak çevresinde yürütülen aramalarda 7 farklı nadir toprak elementinin tespit edildiğini ve çalışmanın artık analiz safhasına geçtiğini belirtti.
Gülmez, bölgede toryum ve uranyum bulunma ihtimalinin de oldukça yüksek olduğuna işaret ederek, Eskişehir'de hayata geçirilen pilot uygulamanın ardından kurulması planlanan ikinci işleme tesisinin adresi olarak Malatya'nın öne çıktığını vurguladı.
ÇALIŞMALAR ANALİZ SAFHASINDA
Gülmez, 2019'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yayımladığı faaliyet raporunun ardından bölgede arazi çalışmalarının başlatıldığını hatırlatarak, birkaç yıl süren saha incelemelerinin bugün itibarıyla analiz ve detaylı değerlendirme dönemine girdiğini söyledi.
Bölgedeki rezervlere dair kesin miktarların henüz paylaşılmadığını belirten Gülmez, ancak Bakanlık ve MTA'nın Hekimhan–Kuluncak hattını stratejik bir alan olarak gördüğünü ve yakın dönemde yeni saha çalışmalarının gündeme gelebileceğini ifade etti.
BÖLGEDE 7 NTE TESPİT EDİLDİ
Gülmez, bölgede toplam 7 farklı nadir toprak elementinin tespit edildiğini hatırlatarak, bu cevherlerin büyük bölümünün özellikle gelecek teknoloji yatırımları açısından kritik bir değer taşıdığını söyledi. Nadir elementlerin genellikle toryum ve uranyumla birlikte bulunduğuna işaret eden Gülmez, bu nedenle sahada her iki elementin bulunma ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu vurguladı.
İKİNCİ TESİS MALATYA'DA MI OLACAK?
Gülmez, nadir toprak elementlerinin üretiminde dünya liderinin Çin olduğunu hatırlatarak, Türkiye'deki işleyişe dair de bilgiler paylaştı. Bu madenlerin işletme yetkisinin Eti Maden'e ait olduğunu vurgulayan Gülmez, Eskişehir'de kurulan pilot tesis için 5 ila 10 yıllık bir deneme sürecinin planlandığını aktardı.
Zenginleştirme ve işletme süreçlerinin uygun koşullara ulaşması halinde ikinci bir tesise ihtiyaç duyulmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Gülmez şu ifadeleri kullandı
İkinci tesisin Hekimhan–Kuluncak hattında kurulması hem kentimiz hem de bölge açısından büyük önem taşıyor
Gülmez nadir toprak elementlerinin yeşil enerji teknolojilerinden yüksek mıknatıslanma sağlayan sistemlere, özel alaşımlardan ileri üretim teknolojilerine kadar birçok kritik alanda kullanıldığına da dikkat çekti.