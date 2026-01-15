PODCAST CANLI YAYIN

Külliye'de "CAATSA" zirvesi! Cevdet Yılmaz Barrack'ı kabul etti: İran, Suriye ve Gazze'de son durum masada

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dikkat çeken bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti. Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA meselesi masaya yatırıldı. İran, Suriye ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

SAVUNMA SANAYİİ VE CAATSA MESELESİ

Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları ele alındı. İran ve Suriye'de son durum masaya yatırıldı.

GAZZE BARIŞ PLANI

Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.

Barrack'a teşekkür eden Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

ABD Türkiye Büyükelçisi Sayın Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi ve iş birliğimizin somut alanlarda derinleştirilmesi konularını ele aldık.

Görüşmemizde; ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.

Ayrıca İran ve Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunduk.

Yapıcı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi için Sayın Barrack'a teşekkür ediyorum.

