CHP'li Buca Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal trollük yapıyor!

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbullu, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere adına açılan @lLBER_0rtayli, @OrtayliGSU, @MeltemCumbul, @ezgienler4, @BurcinResmi, @NiIOfficiaI, @mjdtgzn, @CansuDereNet, @BKorelOfficial, @meltemcumbul ve @UkAlAcAdI_ adlı hesapları İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edildi.