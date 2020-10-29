CHP'li Buca Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal trollük yapıyor!
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbullu, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere'nin adına açılmış hesapları yöneten kişinin İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edildi.
ÜNLÜ ŞAHISLARIN HESABINI YÖNETEN KİŞİ BUCA BELEDİYESİ'NDE MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞIYOR
Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı şahıslar tarafından ünlü şahısların bilgileri kullanılarak parodi hesapların açıldığı"na yönelik iddiaları inceledi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbullu, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere adına açılan @lLBER_0rtayli, @OrtayliGSU, @MeltemCumbul, @ezgienler4, @BurcinResmi, @NiIOfficiaI, @mjdtgzn, @CansuDereNet, @BKorelOfficial, @meltemcumbul ve @UkAlAcAdI_ adlı hesapları İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edildi.