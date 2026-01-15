ALDAŞ’ta 399 milyonluk kamu zararı! CHP'li Böcek’in de olduğu 22 kişiye işlem yapıldı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan Mülkiye Başmüfettişi raporu ve bilirkişi incelemesine göre ABB'ye bağlı kamu şirketi ALDAŞ A.Ş.'de usulsüzlükler yapıldığı anlaşıldı.

NİTELİKLİ ZİMMET

Rapora göre usulsüz harcamalarla toplamda 399 milyon 507 bin 249 TL kamu zararı oluşturulduğu belirlendi. Şüphelilere, nitelikli zimmet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, denetim görevini ihmal ve haksız mal edinme suçları yöneltildi. Operasyon kapsamında tutuklu eski ABB Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında işlem yapılması istendi. Bu kapsamda 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bilirkişi raporuna göre ALDAŞ'ta sadece seyahat, konaklama ve temsil-ağırlama giderlerinden kaynaklanan kamu zararının 63.5 milyon TL olduğu tespit edildi. Kiralanan araçların şirketle ilgisi olmayan kişilerce kullanıldığı belirtilerek kamu zararı 24 milyon 782 bin 903 TL olarak hesaplandı.



TEKNOKENT PROJESİ ZARARI 275 MİLYON TL

En büyük kamu zararının Teknokent yazılım projesinde yaşandığı vurgulandı. 158 milyon TL harcanan projeden hiçbir gelir elde edilmediği, 59 milyon TL'ye dışarıdan yazılım satın alındığı, toplamda 275 milyon TL zarar oluştuğu belirtildi.



Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K., 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek'in gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta cezaevine gönderilmişti.