Son dakika: Yargıtay 5'ten Rezan Epözdemir'e tahliye
Son dakika haberi... Yargıtay 5. Ceza Dairesi, “rüşvete aracılık etme” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hakkında hapis talep edilen avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı verdi.
Epözdemir'e yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri verildi.