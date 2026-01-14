PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Yargıtay 5'ten Rezan Epözdemir'e tahliye

Son dakika haberi... Yargıtay 5. Ceza Dairesi, “rüşvete aracılık etme” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hakkında hapis talep edilen avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Epözdemir'e yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri verildi.



