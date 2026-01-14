PODCAST CANLI YAYIN

Marmaray'a "basın" düzenlemesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Gazetecilere ücretsiz oluyor

İstanbul'da Marmaray gazetecilere ücretsiz oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştüklerini söyledi. "Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum" diyen Uraloğlu, "O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Marmaray'a "basın" düzenlemesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Gazetecilere ücretsiz oluyor

İstanbul'da metro ve belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanan basın kartı sahibi gazeteciler artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Marmaray'a da ücret ödemeyecek.

BAKAN URALOĞLU "MAHCUBUZ" DİYEREK AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ı ücretli kullanan gazetecilere mahcup olduğunu dile getirdi.

Marmaray'a "basın" düzenlemesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Gazetecilere ücretsiz oluyor

Konuyla alakalı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştüklerini söyleyen Uraloğlu, sorunun giderilmesi noktasında aşama kaydettiklerini ve yakın zamanda bunu çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi.

Marmaray'a "basın" düzenlemesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Gazetecilere ücretsiz oluyor


MARMARAY GAZETECİLERE ÜCRETSİZ OLUYOR

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum. Bunu defaatle gündeme getirdiniz. Ben de epey ilgilendim. Şimdi tekrar ilgileniyorum. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. Onların da yetkisinde olan bir konu. Biz öneriyi yaptık. O göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız."

