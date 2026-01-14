İmamoğlu'nun A takımının uyuşturucu ve kumar partileri! Şüpheliler yaptıkları seyahatleri itiraf etti
Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ünlü isimlerin ifadeleri ve cep telefonlarından çıkan fotoğraflar, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun A takımının özel jette yaptığı uyuşturucu ve fuhuş partilerini belgeledi. İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş ve firari Murat Gülibrahimoğlu’nun özel jetle yaptıkları seyahatlere katılan Rabia Karaca ve Selen Görgüzel yaşananları itiraf etti. Jette çekilen fotoğraflarda Keleş ve sevgilisi Ayşe Sağlam da var.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimlerin, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan kadın şüphelilerle birlikte özel jetle yaptıkları seyahatlere ilişkin detaylara ulaşıldı. Tutuklanan fenomen Rabia Karaca ve adli kontrolle serbest bırakılan şarkıcı Selen Görgüzel'in verdiği ifadeler, İmamoğlu'nun gizli kasaları olarak bilinen Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun baş rolde olduğu kirli ilişki ağını ortaya döktü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan fenomen Rabia Karaca'nın verdiği 6 sayfalık ifade ve teslim ettiği cep telefonu soruşturmayı derinleştirdi.
PARALARIN TAŞINDIĞI JET
Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla suçtan elde edilen gelirleri özel jetle Londra'ya götürdükleri ortaya çıkan, aralarında Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun da bulunduğu A takımının, söz konusu jeti uyuşturucu ve fuhuş yapmak için de kullandığı belirlendi.
Rabia Karaca ve Selen Görgüzel, özel jetle yapılan seyahatlere katıldıklarını itiraf etti. Karaca ve Görgüzel ifadelerinde, işadamlarını haraca bağlayan 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun da arasında olduğu ekiple özellikle Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiklerini anlattı. Karaca ve Görgüzel, kendilerini bu seyahatlere şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun çağırdığını söyledi.
KELEŞ VE SEVGİLİSİ DE VAR
Rabia Karaca'nın ve geçtiğimiz gün adli kontrolle serbest kalan şarkıcı Selen Görgüzel'in ifadelerinin yanı sıra teslim ettikleri cep telefonlarından çıkan fotoğraflar, İmamoğlu'nun A takımı ile birlikte özel jetle Kıbrıs'a yapılan uyuşturucu ve fuhuş seferlerini belgeledi.
Her iki ismin telefonlarından çıkan fotoğraf karelerinde Fatih Keleş'in fotoğrafına rastlanırken, Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve soruşturmada tutuklanan Ayşe Sağlam'ın da şampanya içerken çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.
KIBRIS'TA KUMAR
Görgüzel, verdiği ifadede özel jetle Kıbrıs'a gittiklerini anlattı. Tatili Emel Müftüoğlu'nun organize ettiğini belirten Görgüzel, Müftüoğlu ve Gülibrahimoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadığını söyledi. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Gülibrahimoğlu'nun Müftüoğlu'na yüksek miktarda casino çipi verdiğini de ifade etti. Kıbrıs tatilinde Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızların jette bulunan özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiklerini aktaran Görgüzel, "Ben bu uçakta kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım. Uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce kendilerini de 'Yazık değil mi kendinizi kullandırıyorsunuz' diye uyardım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı özel jet olduğunu sonradan öğrendim. Bilseydim asla binmezdim" ifadelerini kullandı.
GÖRGÜZEL İFADESİNDE ANLATTI
Jette çekilen fotoğraflarda yer alan Selen Görgüzel, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı. İmamoğlu'nun ekibinin yurtdışına VIP seferlerinin sadece para götürdükleri Londra seyahatiyle sınırlı kalmadığı belirlendi. Ekibin jette verdikleri şampanyalı, uyuşturuculu kumar partileri de düzenlediği belirlendi.