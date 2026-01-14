İmamoğlu'nun A takımının uyuşturucu ve kumar partileri! Şüpheliler yaptıkları seyahatleri itiraf etti

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimlerin, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan kadın şüphelilerle birlikte özel jetle yaptıkları seyahatlere ilişkin detaylara ulaşıldı. Tutuklanan fenomen Rabia Karaca ve adli kontrolle serbest bırakılan şarkıcı Selen Görgüzel'in verdiği ifadeler, İmamoğlu'nun gizli kasaları olarak bilinen Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun baş rolde olduğu kirli ilişki ağını ortaya döktü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan fenomen Rabia Karaca'nın verdiği 6 sayfalık ifade ve teslim ettiği cep telefonu soruşturmayı derinleştirdi.

PARALARIN TAŞINDIĞI JET

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla suçtan elde edilen gelirleri özel jetle Londra'ya götürdükleri ortaya çıkan, aralarında Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun da bulunduğu A takımının, söz konusu jeti uyuşturucu ve fuhuş yapmak için de kullandığı belirlendi.